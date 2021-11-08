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Рекрутеры назвали главные ошибки IT-специалистов при переговорах о заработной плате

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики рекрутингового агентства рассказали, какие главные ошибки совершают IT-специалисты, когда ведут переговоры о заработной плате. По данным исследования, лишь 3% специалистов владеют необходимым навыками для ведения таких переговоров.

Рекрутеры назвали главные ошибки IT-специалистов при переговорах о заработной плате

Исследование подготовила кадровая компания «Рекадро». По его итогам аналитики сделали вывод, что ИТ-специалисты не обладают всеми навыками для эффективного ведения переговоров по заработной плате с будущим работодателем.

«Тестирование на владение техниками переговоров по заработной плате показало, что лишь 3% специалистов обладают всеми необходимыми знаниями в этом вопросе, а 93% участников набрали менее половины баллов», – отметили в компании.

По мнению работодателей, кандидаты на должность IT-специалиста совершают следующие ошибки:

  • шантажируют предложениями от других работодателей;
  • апеллируют к ситуации на рынке труда и собственными потребностям;
  • завышают ожидания намеренно, чтобы «поторговаться»;
  • апеллируют к текущему уровню дохода – многие компании считают эту технику неэффективной;
  • не презентуют собственные знания и навыки, достижения, конкурентные преимущества.

Также исследование показало, что большинство IT-специалистов – 52% – готовы вести переговоры о снижении заявленной заработной платы максимум на 10%. Главной причиной для этого аналитики назвали недостаток опыта у кандидата.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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