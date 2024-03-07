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Использование IT причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Использование информационных технологий причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений, квалифицируемых уголовным кодексом РФ. Проработку данного положения правительство поручило Следственному комитету и МВД.

Использование IT причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений

Правительственная комиссия во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым выступила с инициативой отнести использование информационных технологий к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений. Об этом пишут «Известия». 

Проработка введения данного положения в уголовный кодекс РФ поручена Следственному комитету и МВД. Ведомства должны проинформировать правительственную комиссию о проведенной работе до 1 декабря 2024 года.

По данным МВД, по итогам 2023 года в России совершили рекордные 677 тыс. преступлений с использованием IT. Более половины таких преступлений относятся к тяжким или особо тяжким.

Фото на обложке: Beautrium / Shutterstock

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