Использование IT причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений

Использование информационных технологий причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений, квалифицируемых уголовным кодексом РФ. Проработку данного положения правительство поручило Следственному комитету и МВД.

Правительственная комиссия во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым выступила с инициативой отнести использование информационных технологий к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений. Об этом пишут «Известия».

Проработка введения данного положения в уголовный кодекс РФ поручена Следственному комитету и МВД. Ведомства должны проинформировать правительственную комиссию о проведенной работе до 1 декабря 2024 года.

По данным МВД, по итогам 2023 года в России совершили рекордные 677 тыс. преступлений с использованием IT. Более половины таких преступлений относятся к тяжким или особо тяжким.

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