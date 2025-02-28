Топ-менеджеров производителя макарон «Макфа» арестовали по делу о взятке
Суд в Челябинске арестовал на два месяца начальника службы закупа зерна производителя макарон «Макфа» Ивана Тофана и директора по закупкам и снабжению компании Владлена Паршина. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Заседание прошло в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Топ-менеджеров компании обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса).
По версии СК России, обвиняемые с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года планировали получить 16 млн рублей от представителя коммерческой организации. За взятку они обязались обеспечить беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы, утверждают в ведомстве.
Фигурантов дела следователи задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей — ее получил посредник из числа менеджеров «Макфы». Сотрудники СК провели обыски в компании, они выясняют, были ли другие эпизоды преступления.
- В 2024 году активы «Макфы» перешли под контроль Росимущества после иска Генпрокуратуры. Ведомство обвинило в коррупции бенефициаров компании — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В январе суд удовлетворил иск о взыскании с бывших собственников компании более 19,7 млрд рублей.
Фото на обложке: «Макфа»
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