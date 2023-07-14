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МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию с призовым фондом 5 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС анонсировала проведение всероссийской олимпиады по программированию. В ней смогут участвовать школьники, студенты и действующие IT-специалисты. Общий призовой фонд составит 5 млн рублей – победитель получит 3 млн рублей.

МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию с призовым фондом 5 млн рублей

О проведении олимпиады по программированию рассказали в пресс-службе МТС. Регистрация на нее начнется в сентябре.

Олимпиада пройдет в три этапа. Первый – регистрация и доступ в закрытый канал в Telegram, на втором этапе участники выполнят онлайн-задания от специалистов МТС. Финалом будет очный тур с программированием на скорость. Механику каждого их этапов в МТС обещали опубликовать на сайте олимпиады.

В рамках олимпиады будет создано закрытое сообщество разработчиков в нескольких стеках: Python, Java, C++ и других. Попасть в него смогут кандидаты, которые успешно справятся с задачами на логику и эрудицию.

Общий призовой фонд олимпиады составит 5 млн рублей. 3 млн рублей получит победитель, 1,5 млн рублей – серебряный призер, 500 тыс. рублей – бронзовый призер.

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

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