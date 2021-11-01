Большинство российских разработчиков в будущем хотят создать свой собственный бизнес

Платформа для проведения онлайн-соревнований All Cups провела опрос среди 1024 разработчиков по всей России. Большинство из них видят карьерный рост в открытии бизнеса, лишь 5,2% из них не хотят менять привычный порядок вещей.

Об открытии своего дела мечают 41,9% IT-специалистов, 31,2% видят себя в ближайшем будущем топ-менеджерами, 21,8% собираются расти «горизонтально», совершенствуя свои профессиональные навыки, сообщил ТАСС.

Для 63,5% технические знания, необходимые для профессии (hard skills) являются самыми важными в работе, треть (33,4%) считает их достаточно важными, не пользуются ими лишь 3,2% опрошенных.

Специалисту, по мнению большинства респондентов, проще всего развивать «гибкие» навыки (soft skills). Еще 30,2% убеждены, что hard-скиллы, напротив, прокачать значительно проще, а 13,7% уверены, что одинаково просто выработать в себе как «гибкие», так и «жесткие» навыки.

Аналитики также выяснили, что у IT-специалистов плохо развиты креативные навыки (25,5%). На втором месте оказалась самоорганизация (24%), затем — коммуникационные способности (15,9%), тайм-менеджмент (14,5%), умение работать с информацией (8,8%), стрессоустойчивость (8,4%) и эмоциональный интеллект (2,9%).

На вопрос о том, как участники опроса развивают «гибкие» навыки, 36,7% ответили, что перенимают опыт у руководителя, 36,4% делают это с помощью профильной литературы и подкастов, 29,6% ходят на тренинги и конференции. Еще 23,7% рассказали, что берут пример с личностей, которые их вдохновляют, а 1,9% прибегают к другим методам развития soft skills.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!