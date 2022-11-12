Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС провел опрос представителей региональных органов власти и выяснил, что в ближайшее время наиболее востребованными экспертами в госсекторе будут специалисты по информационной безопасности.

Спрос на ИТ-специалистов в госсекторе вдвое больше предложения