Спрос на ИТ-специалистов в госсекторе вдвое больше предложения

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС провел опрос представителей региональных органов власти и выяснил, что в ближайшее время наиболее востребованными экспертами в госсекторе будут специалисты по информационной безопасности.
Помимо инфобезопасников сейчас власти активно ищут ИТ-архитекторов, программистов, BIM-инженеров. В будущем возрастет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта.
«Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение», – отметила директор Центра Наталья Гаркуша на секции «Цифровые кадры» Международного форума «ИТ-Диалог», который завершился вчера в Санкт-Петербурге.
Максимальная нехватка квалифицированного персонала в госсекторе в области цифровых технологий наблюдается по таким направлениям, как:
- Информационная безопасность,
- Управление цифровой трансформацией,
- Управление данными,
- ИТ-архитектура,
- Управление проектами и процессами,
- Разработка и тестирование.
Исходя из этого, эксперты делают логичный прогноз, что до 2024 года наиболее востребованными будут:
- специалисты big data,
- специалисты по цифровому проектированию,
- ИТ-архитекторы,
- BIM-инженеры,
- специалисты государственных цифровых сервисов (методологи и технологи),
- владельцы продуктов,
- руководители проектов,
- программисты (Java, SQL, Python).
А в более отдаленной перспективе — и специалисты по искусственному интеллекту.
Фото на обложке: Kevin Ku / Unsplash
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