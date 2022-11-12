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Спрос на ИТ-специалистов в госсекторе вдвое больше предложения

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС провел опрос представителей региональных органов власти и выяснил, что в ближайшее время наиболее востребованными экспертами в госсекторе будут специалисты по информационной безопасности.

Спрос на ИТ-специалистов в госсекторе вдвое больше предложения

Помимо инфобезопасников сейчас власти активно ищут ИТ-архитекторов, программистов, BIM-инженеров. В будущем возрастет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта.

«Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение», – отметила директор Центра Наталья Гаркуша на секции «Цифровые кадры» Международного форума «ИТ-Диалог», который завершился вчера в Санкт-Петербурге.

Максимальная нехватка квалифицированного персонала в госсекторе в области цифровых технологий наблюдается по таким направлениям, как:

  • Информационная безопасность,
  • Управление цифровой трансформацией,
  • Управление данными,
  • ИТ-архитектура,
  • Управление проектами и процессами,
  • Разработка и тестирование.

Исходя из этого, эксперты делают логичный прогноз, что до 2024 года наиболее востребованными будут:

  • специалисты big data,
  • специалисты по цифровому проектированию,
  • ИТ-архитекторы,
  • BIM-инженеры,
  • специалисты государственных цифровых сервисов (методологи и технологи),
  • владельцы продуктов,
  • руководители проектов,
  • программисты (Java, SQL, Python).

А в более отдаленной перспективе — и специалисты по искусственному интеллекту.

Фото на обложке: Kevin Ku / Unsplash

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