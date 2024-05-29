IVA Technologies объявила ценовой диапазон IPO

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies объявил ценовой диапазон IPO. Он установлен в пределах от 280 до 300 рублей за акцию, сообщила компания.
В ходе IPO IVA Technologies выведет на биржу 11 млн ценных бумаг, что соответствует 11% акционерного капитала. По предварительным данным, оценка компании составляет 28-30 млрд рублей. Эксперты ранее давали оценку в 35–40 млрд рублей.
Средства от реализации 1 млн бумаг (порядка 3 млрд рублей) будут использованы для стабилизации котировок на торгах в течение 30 дней со старта.
Сбор заявок инвесторов начинается 29 мая и продлится до 3 июня. Начало торгов на Мосбирже ожидается 4 июня. Бумаги будут торговаться с тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8. Их включат во второй котировальный список.
IVA Technologies объявила о планах IPO 24 мая. Предложение обеспечат действующие акционеры. При этом около примерно 0,9% от акционерного капитала или 850 тыс. акций были переданы разработчикам в рамках программы мотивации. Эти акции не будут предложены в рамках IPO.
По расчетам компании, аллокация сотрудников и партнеров на IPO не превысит 25% сделки. Еще 75% компания распределит между рыночными и институциональными инвесторами. Инвесторы, подавшие более пяти заявок, не смогут получить аллокацию.
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