IVA Technologies официально объявила о планах провести IPO на Мосбирже

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Ранее об этом писали СМИ.
Компания рассчитывает, что торги начнутся в первой половине июня. Предложение для IPO обеспечат действующие акционеры компании, сохранив при этом значительные доли в капитале и права на участие в развитии бизнеса.
«После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% Акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале», — пояснила компания.
При этом около примерно 0,9% от акционерного капитала или 850 тыс. акций были переданы разработчикам в рамках программы мотивации. Эти акции не будут предложены в рамках IPO.
Доля акций в свободном обращении после размещения составит порядка 10%.
Как отмечали ранее источники, IVA Technologies может привлечь 3-4 млрд рублей. Эксперты оценивали компанию в 35–40 млрд рублей.
IVA Technologies разработала экосистему корпоративных коммуникаций, которая включает аналог Zoom — платформу видео-конференц-связи IVA MCU, корпоративный мессенджер IVA Connect, облачную платформу для видео-конференц-связи «ВКурсе», бизнес-помощник с искусственным интеллектом IVA GPT.
По итогам 2023 года компания нарастила чистую прибыль на 75%, она составила 1,8 млрд рублей. Выручка выросла еще существеннее — на 77% и составила 2,5 млрд рублей.
Фото на обложке: Ground Picture /
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