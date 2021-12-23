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Тревел-стартап iWeekender с российскими корнями привлек более $230 тыс. инвестиций

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Американский тревел-стартап с российскими корнями iWeekender привлек более $230 тысяч инвестиций от Александра Конинского, основателя маркетплейса бизнес-авиации GetJet, и Глеба Бравермана, основателя Speakezee DAO, web3 платформы для аудио контента.

Тревел-стартап iWeekender с российскими корнями привлек более $230 тыс. инвестиций

Инвестиции будут направлены на масштабирование сервиса в США и странах Европы и СНГ. 

iWeekender создает интерактивные карты развлечений для посетителей отелей в крупных туристических городах. С его помощью можно быстро найти интересные места и события поблизости, а также, забронировать билеты онлайн.

Сервис работает в web-версии. По собственным данным компании, его используют гости 107 отелей в США, Европе, СНГ и России (всего 10 стран), в 21 городе: Нью-Йорке, Сан-Франциско, Майами, Лондоне, Рио-де-жанейро, Москве, Санкт-Петербурге и т.д.

iWeekender был создан выпускником Product School San Francisco Игорем Алёхиным в 2017 году. Изначально сервис работал с крупными мероприятиями (например, the San Francisco marathon), упрощая проживание и логистику посетителей.

С началом пандемии в 2021 году Алёхин перезапустил сервис, сделав пивот на отели. QR-коды iWeekender уже можно найти в отелях с мировым именем, например, в Hilton Garden Inn и Hilton Fashion District в Нью-Йорке.

По словам основателя проекта Алёхина, сервис сделал ставку на локальный туризм, доля которого значительно выросла в пандемию и продолжает увеличиваться.

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Сервис для отелей бесплатный, он зарабатывает на комиссии с проданных билетов от поставщиков: Ticketmaster, Viator, Tripster, GetYourguide, Яндекс.Афиша и т.д. Самые популярные покупки это вертолетные и автобусные туры, экскурсии на смотровую площадку Empire State building и билеты на Comedy Club в Нью-Йорке, средний чек составляет $150.

По данным самой компаниии, с начала 2021 года сервисом воспользовались 19 тысяч человек. У стартапа два офиса — в Москве и Нью-Йорке.

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Фото: iWeekender 

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