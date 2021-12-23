Тревел-стартап iWeekender с российскими корнями привлек более $230 тыс. инвестиций

Американский тревел-стартап с российскими корнями iWeekender привлек более $230 тысяч инвестиций от Александра Конинского, основателя маркетплейса бизнес-авиации GetJet, и Глеба Бравермана, основателя Speakezee DAO, web3 платформы для аудио контента.
Инвестиции будут направлены на масштабирование сервиса в США и странах Европы и СНГ.
iWeekender создает интерактивные карты развлечений для посетителей отелей в крупных туристических городах. С его помощью можно быстро найти интересные места и события поблизости, а также, забронировать билеты онлайн.
Сервис работает в web-версии. По собственным данным компании, его используют гости 107 отелей в США, Европе, СНГ и России (всего 10 стран), в 21 городе: Нью-Йорке, Сан-Франциско, Майами, Лондоне, Рио-де-жанейро, Москве, Санкт-Петербурге и т.д.
iWeekender был создан выпускником Product School San Francisco Игорем Алёхиным в 2017 году. Изначально сервис работал с крупными мероприятиями (например, the San Francisco marathon), упрощая проживание и логистику посетителей.
С началом пандемии в 2021 году Алёхин перезапустил сервис, сделав пивот на отели. QR-коды iWeekender уже можно найти в отелях с мировым именем, например, в Hilton Garden Inn и Hilton Fashion District в Нью-Йорке.
По словам основателя проекта Алёхина, сервис сделал ставку на локальный туризм, доля которого значительно выросла в пандемию и продолжает увеличиваться.
Сервис для отелей бесплатный, он зарабатывает на комиссии с проданных билетов от поставщиков: Ticketmaster, Viator, Tripster, GetYourguide, Яндекс.Афиша и т.д. Самые популярные покупки это вертолетные и автобусные туры, экскурсии на смотровую площадку Empire State building и билеты на Comedy Club в Нью-Йорке, средний чек составляет $150.
По данным самой компаниии, с начала 2021 года сервисом воспользовались 19 тысяч человек. У стартапа два офиса — в Москве и Нью-Йорке.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: iWeekender
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россиянам дали совет по инвестициям до Нового года
- 2 Платформа для инвестиций в стартапы STRK привлекла 31 млн рублей при оценке в 185 млн рублей
- 3 «Тинькофф Инвестиции» запустили торги иностранными акциями по выходным
- 4 Гендиректор «Русагро» и СЕО Sports.ru вложились в образовательную платформу «Синхронизация»
- 5 Фонд содействия инновациям заподозрил десятки стартапов в неосновательном обогащении
ВОЗМОЖНОСТИ
24 декабря 2021
25 декабря 2021
30 декабря 2021