«Если вы придумали что-то гениальное, опуститесь на землю»: как прошла встреча с сооснователем izi.TRAVEL

7 августа в рамках Moscow Travel Hub столичного Комитета по туризму состоялась онлайн-встреча с сооснователем и директором по развитию платформы izi.TRAVEL Егором Яковлевым. Предприниматель рассказал историю своего проекта, обсудил основные отличия между технологическими и организационными инновациями и разобрал возможности монетизации бесплатных сервисов и увеличения их ценности для потребителя.

izi.TRAVEL — одна из крупнейших платформ уличных и музейных аудиогидов по всему миру. Аудио-экскурсии создает множество авторов (от крупных музеев и турофисов до частных экскурсоводов и блогеров), а пользователи слушают их через бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL или приложения партнеров. В музеях нужные истории запускаются по QR-кодам или номеркам, а на улице — автоматически, используя геолокацию.

По словам Егора Яковлева, компания занимается автоматизацией рынка живых экскурсий и расширением его на новые модальности путешествий: уже сейчас есть не только пешеходные аудиогиды, но велосипедные, беговые, автомобильные, железнодорожные и т. д.

Некоторые наши гиды озвучены известными артистами. Маловероятно, что кто-то из них поедет с вами на электричке рассказывать истории по пути. А вот аудиогиды позволяют такое сделать. Егор Яковлев

Сейчас на счету проекта около 15 тысяч аудиогидов в 110 странах мира на 70 языках, а аудитория достигает 5 млн пользователей.

С чего начать

Егор Яковлев рассказал, что идея о создании сервиса с аудиогидами пришла основателю izi.TRAVEL Александру Турскому во время семейного автомобильного путешествия из Амстердама во Флоренцию.

Самое печальное — когда ты едешь и вокруг тебя какие-то замки, интересные деревушки, а ты ничего об этом не знаешь. Почему навигатор говорит, когда поворачивать, но ничего не может рассказать о том, мимо чего я проезжаю, почему не может сказать, что, если сейчас свернуть, то через пару километров меня ждет что-то удивительное? Егор Яковлев

Егор Яковлев отмечает, что для того, чтобы начать свое дело, недостаточно четко сформулировать идею. Необходимо провести тщательный анализ рынка. По его словам, компания около полутора лет занималась R&D — изучением всех стейкхолдеров на рынке, цепочек поставок, сложившихся на нем, анализом опыта похожих проектов и разных бизнес-моделей.

«Если вам кажется, что вы придумали что-то гениальное — успокойтесь и опуститесь на землю. Заставьте себя поискать тех, кто это уже придумал, сделал и провалился до вас. Если не нашли и считаете, что вы первые — значит, плохо искали. Когда вы нашли того, у кого не получилось — попытайтесь разобраться в причинах. Если уже есть много удачных примеров и ваша идея «сделать также, но лучше» — у вас, скорее всего, ничего не получится. И наоборот: если ничего путного не получилось у десятка других, то у вас должны быть очень убедительные аргументы, почему получится именно у вас», — считает Егор Яковлев.

По мнению Егора, популярная среди стартапов идея взять что-то, уже представленное на рынке, собрать вместе и запустить еще один агрегатор — неинтересна и не взлетит, если не привносить свой существенный и уникальный вклад, экспертизу. Егор убежден, что любой агрегатор вряд ли найдет клиента без больших дополнительных трудозатрат.

Как найти партнеров и пользователей

Как вспоминает Егор, за первые полтора года в izi.TRAVEL сделали прототип приложения, платформу, куда можно было загружать аудиоэкскурсии, но сразу после старта столкнулись с проблемой «курицы и яйца».

Мы приходили к создателям контента, а нас спрашивали, сколько у нас пользователей. «Всего две тысячи? Вот будет миллион, тогда и приходите». А когда ты идешь к пользователям и говоришь, что у нас будет контент по всему миру, получаешь ответ: «Когда будет — тогда и установим». Егор Яковлев

Несмотря на то что исходная идея проекта была делать уличные экскурсии, в компании решили сместить фокус на музеи. Музейные аудиогиды существуют больше 60 лет, но позволить себе нужное оборудование могут лишь крупные заведения. Егор вспоминает, что небольшие музеи с радостью согласились сотрудничать, ведь от них ничего не требовалось — они сами могли загружать свои экскурсии в приложение, чтобы люди могли бесплатно его слушать на своих смартфонах. Так появился и первый контент, и первые пользователи.

Также Егор Яковлев советует при поиске первых клиентов для продукта фокусироваться «на новаторах и ранних последователях» (это примерно 20% людей) и не расстраиваться, что более консервативная аудитория отказывается от использования продукта. Не стоит на старте тратить на их убеждение время, позже они сами подтянутся. Если проект B2B, то не стоит, по словам Егора, ходить сразу к крупным партнерам, велика вероятность, что к ним уже стоит очередь из десяти подобных стартапов. Также спикер рекомендовал сразу ориентировать на глобальный рынок, не ограничивая себя Россией, иначе потом, по его словам, будет сложнее масштабироваться.

«Мы вообще пытаемся бороться с идеей, что экскурсии могут быть только в путешествии. Любая прогулка или поездка по городу может превратиться в экскурсию. Ситуация с пандемией показала, что нашим приложением люди стали пользоваться у себя в городах. У нас сейчас гиды по Подмосковью, которыми раньше не особо пользовались, показывают очень хороший результат», — отмечает Егор.

Как менять рынок

После проблемы «курицы и яйца» у izi.TRAVEL возникли другие трудности. По словам Егора, экскурсии, которые записывали первые авторы, не хотелось слушать. Мало кто умеет создавать хороший интересный контент, зато сильна традиция «скучных, нудных экскурсий». Но стартап нашел решение и этой проблемы.

Мы взялись обучить музеи сторителлингу. Мы собрали полезные материалы и best practices, стали выступать на музейных выставках и конференциях или отдельно организовывать вебинары и встречи о том, как рассказывать истории так, чтобы их было интересно слушать. Егор Яковлев

Егор Яковлев отмечает, что музеи сначала восприняли это в штыки, однако быстро сменили гнев на милость и признали пользу обучения. По его мнению, за последние несколько лет в музейной сфере наблюдается большой прогресс в подготовке контента.

Может случиться так, что рынок не будет готов к вашему продукту. И тогда надо либо отступить и подождать, либо взяться менять рынок. По мнению Егора, это долго и дорого. В izi.TRAVEL потратили на это много денег, но не жалеют о вложенных инвестициях. Они, по словам Егора, окупились с лихвой.

Как зарабатывать

После запуска собственной платформы для авторов в izi.TRAVEL задумались, кому еще нужен человек, который гуляет по городу и слушает аудиогид? Так в партнерах сервиса оказались отели, рестораны, магазины и другие заведения.

Город, полный историй, интереснее, чем тот же город без историй. И есть статистика, согласно которой, довольный человек тратит на 40% больше денег, чем недовольный. Егор Яковлев

Исходя из этого принципа компания придумала концепцию Storytelling Smart City: izi.TRAVEL создает экосистему, где одни игроки (например, музеи и турофисы) производят контент, а другие (отели, рестораны, общественный транспорт) продвигают его среди гостей города.

«Музей, например, хорош в создании контента, но плох в промоушене, ведь в него заходит лишь часть путешественников. А отель – ровно наоборот. Но в выигрыше в конечном итоге оказываются оба – ведь город стал интереснее и в него приезжает больше гостей», — считает сооснователь izi.TRAVEL.

Егор вспоминает, что концепция работала довольно неплохо и за счет энтузиазма игроков, но потом пришли крупные партнеры (банки, мобильные операторы), которые стали финансово подпитывать такие проекты в обмен на упоминание в них.

Егор рекомендует всегда анализировать чужие потребности для выстраивания win-win партнерств: «Всегда ищите способы нелинейного масштабирования. Не всё надо делать самим. Думайте о том, кому еще выгоден ваш рост и вовлекайте их. Думайте о партнерах не в категориях "что бы с них получить?", а "что бы им предложить?"».

Как действовать дальше

Основной проблемой аудиогидов Егор считает отсутствие у людей привычки их слушать. Но спикер заверил, что развитие голосовых помощников будет со временем решать эту проблему. Помимо этого, растет качество контента, а привычные нам экскурсии превращаются в настоящие аудиоспектакли, разворачивающийся «в декорациях реального мира». Также Егор заметил, что на дорогах появляется все больше беспилотных автомобилей, в которых водителя надо будет чем-то занять — истории о местах за окном смогут стать новым развлечением.

С началом эпидемии использование приложения izi.TRAVEL упало в пять раз, однако посещение сайта осталось на том же уровне.

Карантин оставил музеи без посетителей. При этом они, естественно, хотели держать с ними контакт. И те, у кого были аудиогиды, стали активно писать о них, перенаправлять к нам трафик. Егор Яковлев

Всплеск интереса к виртуальным экскурсиям по музеям выпал на апрель. Егор Яковлев рассказывает, что компания получила несколько звонков от туристических офисов крупных городов, осознавших, что теперь единственные «туристы» в городе – это местные жители. Турофисы захотели сделать продукт именно для них.

«Мы наблюдали, как платформы и компании, которые раньше были сфокусированы на классических офлайн-экскурсиях, стали переходить в онлайн. И они научились на этом зарабатывать. От онлайн-экскурсий до онлайн-аудиогидов один шаг. А самые прозорливые начали готовиться к новым реалиям путешествий. ГК «Автодор», например, запустили серию автомобильных аудиогидов по своим платным дорогам. Ведь индивидуальный автотуризм сейчас на подъеме», — отмечает Егор.

По мнению Егора Яковлева, карантин позволил привить людям привычки, на которые без него ушло бы несколько лет. Вынужденный перевод многих сфер нашей жизни — от образования и работы до покупок и путешествий — в онлайн приблизил будущее на несколько лет и многим проектам надо задуматься, как это скажется на их привычной бизнес-модели.





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