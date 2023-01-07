Власти Казахстана об уходе McDonald’s, «тайваньский Starlink», РФС без Adidas: главное 7 января

Ахмед Садулаев
Власти Казахстана безуспешно пытались наладить поставки мяса для McDonald’s, «Вкусвилл» думает о новых форматах магазинов, Российский футбольный союз отказывается от Adidas спустя 15 лет сотрудничества и другие новости этого дня.
Власти Казахстана об уходе McDonald’s, «тайваньский Starlink», РФС без Adidas: главное 7 январяАхмед Садулаев
Мир
- Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald’s ушел из страны из-за проблем с поставками мяса. Казахстанские власти были готовы помочь компании наладить новые цепочки, но из-за закрытия ресторанов этого не произошло.
- Тайвань может запустить аналог Starlink на фоне кризиса отношений с Китаем. Власти страны ожидают, что это займет несколько лет.
Россия
- Минфин РФ в целях борьбы с теневым производством поднял стоимость игристого вина на 70 рублей (со 169 до 239 рублей) за бутылку.
- Российский футбольный союз отказался от партнерства с Adidas. Немецкий бренд поставлял экипировку российской сборной с 2008 года.
Бизнес
- «Вкусвилл» не собирается отказываться от офлайн-продаж и рассматривает возможность открытия магазинов новых форматов, в том числе «мини».
- Один из крупнейших криптовалютных кредиторов Genesis объявил о сокращении 30% сотрудников и может подать заявление о банкротстве.
- McDonald’s в 2023 году планирует сократить часть штата сотрудников.
Фото: Unsplash
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