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Власти Казахстана об уходе McDonald’s, «тайваньский Starlink», РФС без Adidas: главное 7 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Власти Казахстана безуспешно пытались наладить поставки мяса для McDonald’s, «Вкусвилл» думает о новых форматах магазинов, Российский футбольный союз отказывается от Adidas спустя 15 лет сотрудничества и другие новости этого дня.

Власти Казахстана об уходе McDonald’s, «тайваньский Starlink», РФС без Adidas: главное 7 января

Мир

  • Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald’s ушел из страны из-за проблем с поставками мяса. Казахстанские власти были готовы помочь компании наладить новые цепочки, но из-за закрытия ресторанов этого не произошло.
  • Тайвань может запустить аналог Starlink на фоне кризиса отношений с Китаем. Власти страны ожидают, что это займет несколько лет.

Россия

  • Минфин РФ в целях борьбы с теневым производством поднял стоимость игристого вина на 70 рублей (со 169 до 239 рублей) за бутылку.
  • Российский футбольный союз отказался от партнерства с Adidas. Немецкий бренд поставлял экипировку российской сборной с 2008 года.

Бизнес

  • «Вкусвилл» не собирается отказываться от офлайн-продаж и рассматривает возможность открытия магазинов новых форматов, в том числе «мини».
  • Один из крупнейших криптовалютных кредиторов Genesis объявил о сокращении 30% сотрудников и может подать заявление о банкротстве.
  • McDonald’s в 2023 году планирует сократить часть штата сотрудников.

Фото: Unsplash

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