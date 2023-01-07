Власти Казахстана безуспешно пытались наладить поставки мяса для McDonald’s, «Вкусвилл» думает о новых форматах магазинов, Российский футбольный союз отказывается от Adidas спустя 15 лет сотрудничества и другие новости этого дня.

Власти Казахстана об уходе McDonald’s, «тайваньский Starlink», РФС без Adidas: главное 7 января