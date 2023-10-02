Запрет на экспорт в Россию обрушил рынок подержанных автомобилей в Японии — Reuters

Запрет на экспорт в Россию обрушил рынок подержанных автомобилей в Японии. С августа, когда запрет вступил в силу, некоторые предприниматели столкнулись с кратным спадом продаж и сопутствующими увольнениями сотрудников. При этом предложение подержанных автомобилей в Японии на местном рынке выросло, а цены – упали.

Запрет на поставку автомобилей с пробегом в Россию, который ввели в Японии в августе, привел к обвалу местного рынка подержанных автомобилей. Об этом со ссылкой на представителей японского автомобильного бизнеса сообщил Reuters.

Опрошенные изданием предприниматели отметили значительное сокращение продаж. У некоторых компаний общие поставки сократились на 70%, вследствие чего пришлось увольнять сотрудников. Дилеры авто с пробегом из префектуры Ниигата сообщили о снижении доли России в своем бизнесе с 50% до 20%.

При этом предложение подержанных машин на местном рынке за этот же период выросло на 20%, а цены на них упали на 7%.

В июле перед введением запрета на экспорт японских авто с пробегом их продажи в Россию выросли на 53%.

Япония решила ввести запрет на экспорт всех подержанных машин (кроме малолитражных) по примеру других стран, отметил Reuters. На данный момент Япония не планирует снимать запрет, но готова предоставить субсидии пострадавшим от его введения представителям бизнеса.

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