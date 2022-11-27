Toyota, Shiseido и другие японские производители повысят цены в 2023 году

Почти четверть (23%) крупных японских компаний планируют в следующем году поднять цены на свою продукцию. Это связано с ростом затрат на производство и ослаблением иены.
Такие результаты показал опрос, проведенный Kyodo среди 80 японских предприятий, включая Toyota Motor, Nintendo и Shiseido.
В качестве главной причины роста цен производители называли увеличение стоимости материалов. Кроме того, на принятие подобного решения влияют повышение стоимости доставки и падение иены.
Почти половина респондентов (49%) сообщили, что пока не приняли решение о повышении цен в следующем году. Из 80 компаний только сеть ресторанов быстрого питания Torikizoku заявила, что планирует сохранить стоимость своей продукции на прежнем уровне.
Кроме того, лишь 13% из числа опрошенных сказали, что не поднимали цены в 2022 году, в то время как треть (33%) призналась, что один раз повысила стоимость своих товаров. 14% участников опроса ответили, что им пришлось дважды повышать цены в уходящем году.
По данным издания, в ноябре потребительские цены в Токио выросли на 3,6% год к году — это самый резкий рост с 1982 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 2 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
- 3 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
- 4 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
- 5 Что нужно знать, если вы хотите работать в Японии
ВОЗМОЖНОСТИ
27 ноября 2022
27 ноября 2022
28 ноября 2022