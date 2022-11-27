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Toyota, Shiseido и другие японские производители повысят цены в 2023 году

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Почти четверть (23%) крупных японских компаний планируют в следующем году поднять цены на свою продукцию. Это связано с ростом затрат на производство и ослаблением иены.

Toyota, Shiseido и другие японские производители повысят цены в 2023 году

Такие результаты показал опрос, проведенный Kyodo среди 80 японских предприятий, включая Toyota Motor, Nintendo и Shiseido.

В качестве главной причины роста цен производители называли увеличение стоимости материалов. Кроме того, на принятие подобного решения влияют повышение стоимости доставки и падение иены.

Почти половина респондентов (49%) сообщили, что пока не приняли решение о повышении цен в следующем году. Из 80 компаний только сеть ресторанов быстрого питания Torikizoku заявила, что планирует сохранить стоимость своей продукции на прежнем уровне.

Кроме того, лишь 13% из числа опрошенных сказали, что не поднимали цены в 2022 году, в то время как треть (33%) призналась, что один раз повысила стоимость своих товаров. 14% участников опроса ответили, что им пришлось дважды повышать цены в уходящем году.

По данным издания, в ноябре потребительские цены в Токио выросли на 3,6% год к году — это самый резкий рост с 1982 года.

Фото: Unsplash

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