Ключевой индекс фондового рынка Японии поднялся до максимума с 1990 года

Ключевой индекс фондового рынка Японии поднялся до максимума за последние 33 года. Рост японского фондового рынка обусловлен оптимизмом инвесторов в ожидании экономического роста и успехов в борьбе с дефляцией.

Главный индекс фондового рынка Японии во вторник закрылся на наивысшем за последние 33 года уровне. Об этом пишет Bloomberg.

Nikkei 255 во вторник достиг отметки в 33763 пункта с ростом за день на 1,2%, что является максимумом с марта 1990 года. Наибольший вклад в рост индекса внесли акции технологических компаний.

Индекс Nikkei 255 отслеживает динамику 225 самых активно торгуемых акций на Токийской фондовой бирже. Его росту способствовал оптимизм инвесторов, которые ожидают экономического роста на фоне успехов в борьбе с дефляцией в Японии, отмечает агентство.

В 2023 году Nikkei 255 вырос на 25% благодаря государственным мерам по повышению акционерной стоимости компаний, а также стабилизировавшейся дефляцией и ослаблению курса японской иены.

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