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Власти намерены создать аналог Amazon для торговли ювелирными изделиями

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минфины России и Беларуси планируют создать онлайн-маркетплейс для экспорта драгоценностей в третьи страны.

Власти намерены создать аналог Amazon для торговли ювелирными изделиями

Платформа будет рассчитана на сегмент b2c с возможность доставки до двери покупателя, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес зампреда правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна.

Такой формат продажи готовых изделий позволит сократить издержки для бизнеса за счет устранения посредников и создания абсолютно новой экосистемы e-commerce на рынке.

Для ее создания, по словам зампреда, нужно пройти два этапа: оцифровать внутренние процессы отрасли в странах-участницах и  сконструировать непосредственно новую инфраструктуру и создать систему логистики

В России и Беларуси уже существует маркировка ювелирных изделий – это хорошая основа для дальнейшего безбумажного взаимодействия с контролирующими органами, а также возможность для оформления экспорта «в один клик», пояснил Саркисян. 

Зампред ЕАБР предполагает, что результатом этой работы станет новое пространство онлайн-торговли для ювелирной отрасли стран ЕАЭС.

По данным управляющего партнера компании Sokolov Артема Соколова, ювелирная онлайн-розница в России растет в основном за счет крупных федеральных участников, которые вкладываются в собственную электронную коммерцию. 

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Структура спроса в виртуальном сегменте большей частью сосредоточена на масс-маркете – категории низкого и среднего ценового диапазона, уточнил он. 

Премиальные украшения стоимостью выше 400 тыс. рублей по-прежнему больше продаются в офлайн-магазинах, добавил он. 

Артем Соколов предположил, что успех государственного маркетплейса во многом будет зависеть от объема инвестиций в продвижение новой площадки на конкурентных зарубежных рынках.

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Фото на обложке: Unsplash

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