Треть россиян не торопится искать работу в ожидании лучшей зарплаты

Большинство россиян рассматривают вакансии на сервисах по поиску работы. 35% соискателей готовы ждать ответа от работодателя более длительное время, если предложенная зарплата составит 50-100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру» и онлайн-университета рентабельного образования Skypro. С результатами ознакомился RB.RU.

Россияне также ищут работу в социальных сетях, а 24% опрошенных предпочитают писать компаниям, не дожидаясь появления вакансий, а каждый шестой респондент читает объявления о работе в общественных местах, а также в печатных изданиях.

Россияне следуют персональному подходу при поиске потенциального работодателя. Например, 69% выбирают несколько приоритетных компаний и точечно рассылают по ним резюме. Еще 29% откликаются на 10-30 желанных вакансий. Каждый пятый ставит на количество и отправляет резюме максимальному числу компаний.

По данным аналитиков, соискатели не всегда обращают внимание на важность информативного и структурированного портфолио. Только 36% опрошенных при отклике на вакансию прикладывают примеры своих работ. Работодателю важно получить персональное резюме, но лишь каждый пятый пишет мотивационные письма.

На отказы основная часть соискателей реагирует равнодушно, еще 37% подходят к ответам рационально и пытаются получить обратную связь. И только 11% эмоционально относятся к полученным ответам.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock