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В топ новогодних вакансий вошли помимо Дедов Морозов упаковщики печенья

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» проанализировал сезонные вакансии и сделал подборку самых новогодних предложений работодателей. Компании ищут «приветливых» Дедов Морозов, опытных фасовщиков и упаковщиков, а также продавцов и административный персонал.

В топ новогодних вакансий вошли помимо Дедов Морозов упаковщики печенья

Наиболее востребованными специалистами в сезон новогодних праздников стали вовсе не актеры на роль Деда Мороза, а как раз упаковщики и фасовщики новогодних подарков, отмечает ТАСС, ознакомившийся с подборкой.

В столице таким специалистам обещают зарплату 100+ тыс. рублей за работу вахтами по 12 часов семь дней в неделю с выходными по договоренности.

Также в топ новогодних предложений вошли:

  • упаковщики печенья на (конкретно в Чехове предлагают оплату до 48,5 тыс. рублей),
  • баристы на новогодних ярмарках (помимо кофе будет востребован глинтвейн — надо уметь его варить),
  • администраторы на развлекательных площадках (к новому году появится много мобильных фотостудий и других мобильных активностей),
  • продавцы новогодних товаров с зарплатой до 45 тыс. рублей в региона-,
  • сотрудники прокатов лыж, сноубордов, коньков (как в курортных зонах в горах, так и на возводимых городскими администрациями катках).

А к Дедам Морозам работодатели в Москве и регионах предъявляют особые требования: это и личные качества («открытый», «приветливый»), и опыт работы, и прогрессивный формат предоставления резюме — обязательная видеовизитка.

Фото на обложке: Unsplash

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