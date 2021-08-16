На российском рынке труда выросло число вакансий и уровень зарплатных предложений — исследование

На российском рынке труда выросло число вакансий и уровень зарплатных предложений. Больше всего предложений о работе продемонстрировали такие отрасли, как финансы и страхование, маркетинг, реклама и СМИ и торговля.

С января по июнь 2021 года общее число вакансий, открытых на сервисе «Работа.ру», выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование «Работа.ру» и «СберИндекс».

Активнее всего новые вакансии открывали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Краснодарского края и Новосибирской области. Это, по мнению авторов расчетов, позволяет сказать, что наем новых сотрудников восстановился и стал более активным практически во всех отраслях бизнеса.

Данные частично подтверждает статистика сервисов hh.ru и Superjob. База вакансий первого из этих сервисов выросла с начала года на 48%. О появлении новых возможностей для трудоустройства говорит и динамика безработицы — с начала этого года ее уровень ежемесячно снижался и упал с 5,8% в январе до 4,8% в июне.

Как следует из данных «Работа.ру» и «СберИндекс», в первом полугодии повышение спроса на трудовые ресурсы совпало по времени с ускорением инфляции, что привело к росту зарплат в ряде отраслей. Больше всего увеличились объемы выплат в наиболее пострадавших от пандемии отраслях — в сфере общепита и гостиничном бизнесе (на 46,4%), а также в индустрии развлечений (на 23,5%). Третье место по динамике фонда оплаты труда (ФОТ) заняла строительная отрасль, где прирост составил 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По оценке Superjob, максимальный прирост зарплат с начала этого года показала IT-отрасль, где зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,8%.

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Фото: Freedomz / Shutterstock