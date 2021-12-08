Зарплата от 300 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии для москвичей

Сервис SuperJob изучил базу вакансий и составил список высокооплачиваемых вакансий в декабре.
В этом месяце в топе высокооплачиваемых предложений оказались вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж.
В Москве в число наиболее высокооплачиваемых вошла вакансия коммерческого директора — от 500 тыс. рублей, DevOps Engineer — 300-350 тыс. рублей, руководитель отдела 1С — 300-350 тыс. рублей, Java developer — от 300 тыс. рублей, директор по продажам — от 300 тыс. рублей.
Среди прочих интересных по уровню дохода — вакансии директора по маркетингу в Екатеринбурге (100 тыс. рублей), в Воронеже — руководителя отдела компенсаций и льгот (от 130 тыс. рублей), главного инженера по поставкам оборудования в Красноярске (80-90 тыс. рублей), Elixir-разработчика в Санкт-Петербурге (280 тыс. рублей).
В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей, которым предлагается от 60-90 тыс. рублей и выше.
Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске.
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Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy /
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