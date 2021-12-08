Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Зарплата от 300 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии для москвичей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис SuperJob изучил базу вакансий и составил список высокооплачиваемых вакансий в декабре.

Зарплата от 300 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии для москвичей

В этом месяце в топе высокооплачиваемых предложений оказались вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж.

В Москве  в число наиболее высокооплачиваемых вошла вакансия коммерческого директора — от 500 тыс. рублей, DevOps Engineer — 300-350 тыс. рублей, руководитель отдела 1С — 300-350 тыс. рублей, Java developer — от 300 тыс. рублей, директор по продажам — от 300 тыс. рублей. 

Среди прочих интересных по уровню дохода — вакансии директора по маркетингу в Екатеринбурге (100 тыс. рублей), в Воронеже — руководителя отдела компенсаций и льгот (от 130 тыс. рублей), главного инженера по поставкам оборудования в Красноярске (80-90 тыс. рублей), Elixir-разработчика в Санкт-Петербурге (280 тыс. рублей).

В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей, которым предлагается от 60-90 тыс. рублей и выше.

Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне сделали ставку на падение рубля к Новому году — исследование
  2. 2 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
  3. 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  4. 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  5. 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Интервью

«Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ

Новости

Запущен новый венчурный фонд для российских IT-стартапов с фокусом на зарубежные рынки

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Новости

В России заблокировали позволявший сохранять полную анонимность в сети браузер Tor