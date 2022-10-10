Уволенный сотрудник отсудил у компании €75 тысяч за требование работать с включенной веб-камерой

Уволенный из компании Chetu в Нидерландах удаленный сотрудник отсудил у нее 75 тысяч евро за то, что его заставляли весь день работать с включенной веб-камерой. Суд посчитал это нарушением прав человека на личную жизнь.
На нетривиальное судебное разбирательство обратило внимание издание NL Times.
Работающий в компании с 2019 года телемаркетологом сотрудник в 2022 году получил распоряжение о том, что он весь день должен работать с включенной веб-камерой и совместным использованием экрана. На третий день сотрудник отказался исполнять распоряжение из-за того, что чувствует себя некомфортно, когда за ним наблюдают. В итоге маркетолога уволили за неисполнение указаний руководства.
Сотрудник подал на компанию в суд с доводами, что требование работать с постоянно включенной камерой необоснованно и нарушает правила конфиденциальности данных. Суд встал на сторону истца и обязал компанию выплатить 75 тысяч евро, из которых заработная плата – только 2700 евро (при зарплате 70 тысяч евро в год). Остальное – компенсации за незаконное увольнение, дополнительные выплаты, судебные издержки.
Издание отметило, что через неделю после увольнения сотрудника филиал Chetu в Нидерландах закрыли.
Фото на обложке: fizkes /
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