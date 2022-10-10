Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Уволенный сотрудник отсудил у компании €75 тысяч за требование работать с включенной веб-камерой

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Уволенный из компании Chetu в Нидерландах удаленный сотрудник отсудил у нее 75 тысяч евро за то, что его заставляли весь день работать с включенной веб-камерой. Суд посчитал это нарушением прав человека на личную жизнь.

Уволенный сотрудник отсудил у компании €75 тысяч за требование работать с включенной веб-камерой

На нетривиальное судебное разбирательство обратило внимание издание NL Times.

Работающий в компании с 2019 года телемаркетологом сотрудник в 2022 году получил распоряжение о том, что он весь день должен работать с включенной веб-камерой и совместным использованием экрана. На третий день сотрудник отказался исполнять распоряжение из-за того, что чувствует себя некомфортно, когда за ним наблюдают. В итоге маркетолога уволили за неисполнение указаний руководства.

Сотрудник подал на компанию в суд с доводами, что требование работать с постоянно включенной камерой необоснованно и нарушает правила конфиденциальности данных. Суд встал на сторону истца и обязал компанию выплатить 75 тысяч евро, из которых заработная плата – только 2700 евро (при зарплате 70 тысяч евро в год). Остальное – компенсации за незаконное увольнение, дополнительные выплаты, судебные издержки.

Издание отметило, что через неделю после увольнения сотрудника филиал Chetu в Нидерландах закрыли.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эти технологии сведут ритейлеров с ума
  2. 2 Релокация и удаленка: вакансии в зарубежных компаниях с русскоязычными корнями. Часть 2
  3. 3 Пять шагов для организации консалтинга на расстоянии
  4. 4 Особенности онлайн-рекрутинга: как нанимать удаленных сотрудников и управлять ими
  5. 5 Без очередей на ресепшене и sms: как автоматизировать фитнес-клуб, чтобы облегчить жизнь клиентам
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 октября 2022

Всероссийский конкурс «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

10 октября 2022

«Полюс хакатон»

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

Все ВОЗМОЖНОСТИ