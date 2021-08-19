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К уголовным делам в IT-сфере в России могут привлечь присяжных

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство планирует внести в законодательство изменения, которые позволят наделить присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в сфере IT. Об этом сообщается в «дорожной карте» госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», которую 20 июля одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

К уголовным делам в IT-сфере в России могут привлечь присяжных

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подтвердил «Коммерсанту», что именно его организация выдвинула эту идею. Также в ассоциации предложили уточнить меры пресечения для предпринимателей в сфере IT и освобождать от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба.

«Дело в том, что по статистике доля оправдательных приговоров у судов присяжных выше, чем в обычных судах», — отметил Комлев.

В АПКИТ рассчитывают на мягкость присяжных по сравнению с государственными судами. Мера должна повысить удовлетворенность участников рынка условиями ведения бизнеса в РФ и сократить отток разработчиков. В случае реализации это будет первый пример участия присяжных в России в экономических судебных процессах.

Суд присяжных появился в Англии еще в XII веке. В настоящее время эта практика наиболее распространена в США, где почти любое гражданское и уголовное дело может быть рассмотрено с участием присяжных. В Европе суд присяжных обычно используется только в уголовных делах.

В России присяжным также передают только уголовные дела по ряду тяжких и особо тяжких преступлений, но не в экономической сфере. Однако после встречи с членами президентского Совета по правам человека в в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил расширить компетенцию суда присяжных.

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Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

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