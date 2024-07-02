Кабмин поддержал запрет для банков самостоятельно повышать кредитный лимит

Российское правительство в общих чертах поддержало законопроект, призванный запретить банкам в одностороннем порядке увеличивать лимит по кредитам, включая кредитные карты. Но депутатам предложили доработать отдельные моменты с учетом замечаний кабинета министров.

Как следует из официального отзыва кабмина на законопроект, правительство поддерживает законопроект «при условии его доработки с учетом указанного замечания». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект, автором которого является сенатор Айрат Гибатдинов, касается прежде всего кредитных карт. Так, предлагается запретить включать в договоры о займе пункты, допускающие одностороннее повышение банком размера кредита.

Автор инициативы указывает на данные Центробанка, согласно которым на 1 июля 2023 года 23 млн россиян имели банковские карты.

«В то же время, согласно данным открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года», — цитирует агентство парламентария.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что повышение размера кредита вгоняет людей в долговую яму. Кредитные организации «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», такое положение дел представляется парламентариям недопустимым.

Замечания кабмина

Правительство в целом инициативу поддерживает, однако кабмин просит предусмотреть в законопроекте возможность вносить изменения в договоры о предоставлении кредита. То есть банки должны иметь возможность предложить скорректировать договор, а не заключать новый с повышенным размером кредита.

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