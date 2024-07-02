Кабмин поддержал запрет для банков самостоятельно повышать кредитный лимит

Российское правительство в общих чертах поддержало законопроект, призванный запретить банкам в одностороннем порядке увеличивать лимит по кредитам, включая кредитные карты. Но депутатам предложили доработать отдельные моменты с учетом замечаний кабинета министров.
- Новости
Как следует из официального отзыва кабмина на законопроект, правительство поддерживает законопроект «при условии его доработки с учетом указанного замечания». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Законопроект, автором которого является сенатор Айрат Гибатдинов, касается прежде всего кредитных карт. Так, предлагается запретить включать в договоры о займе пункты, допускающие одностороннее повышение банком размера кредита.
Автор инициативы указывает на данные Центробанка, согласно которым на 1 июля 2023 года 23 млн россиян имели банковские карты.
«В то же время, согласно данным открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года», — цитирует агентство парламентария.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что повышение размера кредита вгоняет людей в долговую яму. Кредитные организации «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», такое положение дел представляется парламентариям недопустимым.
Замечания кабмина
Правительство в целом инициативу поддерживает, однако кабмин просит предусмотреть в законопроекте возможность вносить изменения в договоры о предоставлении кредита. То есть банки должны иметь возможность предложить скорректировать договор, а не заключать новый с повышенным размером кредита.
Фото на обложке: Suradech Prapairat /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Кредитование бизнеса: инструмент для расширения активов или долговая кабала
- 2 Кредит для бизнеса — что нужно знать
- 3 Заблокировали счёт ИП: какие могут быть причины и как решить проблему
- 4 «Требуются сотрудники для удаленной работы. Высокий доход, гибкий график»: кто такие дропперы и что им грозит
- 5 Исламский банкинг: что это и как работает
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июля 2024
04 июля 2024
04 июля 2024
05 июля 2024