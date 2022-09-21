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ЦБ РФ рекомендовал не взимать пени и не взыскивать долги по кредитам с мобилизованных

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

После новостей о частичной мобилизации в РФ Центральный Банк России призвал кредитные организации – как банки, так и МФО – взвесить возможности предоставления  мобилизованным гражданам кредитных каникул (отсрочки или уменьшения платежей) по всем видам займов.

ЦБ РФ рекомендовал не взимать пени и не взыскивать долги по кредитам с мобилизованных

ЦБ настоятельно рекомендовал кредитным организациям «идти навстречу заемщикам», мобилизованным в соответствии с указом президента РФ, пишут «Известия».

Банкам и МФО желательно также разработать специальные программы кредитных каникул и/или реструктуризации кредитов и/или адаптировать текущие программы в соответствии с требованиями момента.

«При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе», — дополнили указания в ЦБ РФ.

Также рекомендовано:

  • не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени),
  • не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств,
  • приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья,
  • не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Такие же права, как ожидается, получают и родственники мобилизованных граждан, если находятся у них на иждивении у призванных исполнять свои военные обязанности людей.

Фото на обложке: Eduardo Soares / Unsplash

 

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