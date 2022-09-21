ЦБ РФ рекомендовал не взимать пени и не взыскивать долги по кредитам с мобилизованных

После новостей о частичной мобилизации в РФ Центральный Банк России призвал кредитные организации – как банки, так и МФО – взвесить возможности предоставления мобилизованным гражданам кредитных каникул (отсрочки или уменьшения платежей) по всем видам займов.
ЦБ настоятельно рекомендовал кредитным организациям «идти навстречу заемщикам», мобилизованным в соответствии с указом президента РФ, пишут «Известия».
Банкам и МФО желательно также разработать специальные программы кредитных каникул и/или реструктуризации кредитов и/или адаптировать текущие программы в соответствии с требованиями момента.
«При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе», — дополнили указания в ЦБ РФ.
Также рекомендовано:
- не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени),
- не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств,
- приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья,
- не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.
Такие же права, как ожидается, получают и родственники мобилизованных граждан, если находятся у них на иждивении у призванных исполнять свои военные обязанности людей.
Фото на обложке: Eduardo Soares / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифровая ипотека и скоринг по эмоциям: финтех-дайджест
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 На ближайшие прямые рейсы из Москвы в соседние страны не осталось авиабилетов
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022
25 сентября 2022