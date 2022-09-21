После новостей о частичной мобилизации в РФ Центральный Банк России призвал кредитные организации – как банки, так и МФО – взвесить возможности предоставления мобилизованным гражданам кредитных каникул (отсрочки или уменьшения платежей) по всем видам займов.

ЦБ РФ рекомендовал не взимать пени и не взыскивать долги по кредитам с мобилизованных