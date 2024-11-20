Владелец Elden Ring и Dark Souls подтвердил, что получил предложение от Sony о покупке

Kadokawa получила письмо от Sony с предложением о покупке, однако окончательное решение еще не принято. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Kadokawa, которой принадлежит студия FromSoftware (разработчик видеоигр Dark Souls и Elden Ring).

«Появилось несколько статей о покупке Kadokawa компанией Sony, однако пока мы об этом не объявили. Мы получили письмо о намерении Sony приобрести акции Kadokawa, но на данный момент решение еще не принято. Если появятся какие-либо факты, которые следует объявить в будущем, мы опубликуем их своевременно», — сказано в сообщении.

Накануне, 19 ноября, источники Reuters сообщили, что в Sony начали переговоры о покупке Kadokawa. По словам собеседников агентства, в случае достижения договоренностей стороны подпишут сделку в ближайшие недели. Рыночная стоимость Sony составляет около $114 млрд, Kadokawa — примерно $2,7 млрд.

Kadokawa была основана в 1945 году и сейчас объединяет несколько компаний: FromSoftware, Acquire, Gotcha Gotcha Games и Spike Chunsoft. В последние годы конгломерат столкнулся с проблемами, писал Reuters.

Так, в июне Kadokawa подверглась кибератаке, которая привела к утечке данных и затронула деловую активность компании, а два года назад сын основателя конгломерата Цугухико Кадокава ушел с поста председателя — ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, связанное с Олимпийскими играми в Токио.