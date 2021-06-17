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В высшем руководстве «МТС» произошли масштабные кадровые изменения

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В высшем руководстве «МТС» произошли масштабные кадровые изменения. Новые вице-президенты вступают в должность в сегментах розничного бизнеса, технологий и сервиса. Перемены затронули и правление «МТС».

В высшем руководстве «МТС» произошли масштабные кадровые изменения

Вице-президентом компании по технологиям назначен Павел Воронин, ранее работавший на должности вице-президента в «Сбербанке» и первого заместителя CEO группы S7 по информационными технологиям.

«Павел обладает уникальным опытом интеграции экосистем, создания “с нуля” многочисленных IT-платформ и аналитических систем по информационной безопасности, взаимоотношению с клиентами и персоналом, управлению финансами, данными и продуктами», – отметил президент «МТС» Вячеслав Николаев.

Вице-президентом по развитию розничного бизнеса назначен Фарид Камалов. Ранее он был членом топ-менеджмента «Детского мира» и работал в «М.Видео».

«Перед Фаридом стоит амбициозная задача по преобразованию крупнейшей операторской сети в России из места для покупки SIM-карт и гаджетов в эффективный канал продвижения экосистемных продуктов и место для демонстрации новейших цифровых решений», – сказал Николаев.

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Вице-президентом по клиентскому опыту и сервису стала Татьяна Мудрецова. Камалов и Воронин также вошли в состав правления «МТС».

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Фото: Depositphotos.com

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