Kama Flow запустила венчурный фонд объемом 10 млрд рублей
- Новости
Инвесторами фонда станут крупные институциональные игроки.
Первая сделка будет анонсирована уже во втором квартале 2025 года. В течение года за счет средств фонда будут закрыты 3–4 сделки, сумма инвестиций составит 2 млрд рублей.
«Наш фонд направлен на инвестирование в проекты, которые способны решать стратегические задачи технологического лидерства и укреплять позиции России на глобальной арене», — прокомментировал создание фонда партнер Kama Flow Евгений Борисов.
В настоящее время инвесткомпания управляет пятью фондами с совокупным объемом активов около 15 млрд рублей.
В исследовании «Венчурная Евразия» аналитической компании Dsight указано, что в 2024 году в России было запущено семь новых инвестиционных фондов и платформ для венчурной отрасли, например Solar Ventures от ГК «Солар» объемом 1,1 млрд рублей и «Консоль» от «Ростелекома» объемом 8 млрд рублей. Также Softline Venture Partners в 2024 году объявил о запуске фонда на 1 млрд рублей.
В России объем инвестиций в стартапы в 2024 году составил $177 млн, что в два раза выше, чем в 2023 году. Средний чек также увеличился вдвое и составил $1,01 млн. Среди отраслей для инвестиций самыми популярными являются B2B Software, HealthCare и EdTech. Также аналитики зафиксировали восстановление инвестиций в Consumer Goods & Services после сильного падения в 2022 году.
Kаma Flow (юрлицо ООО «КФ Венчурс») — частная инвестиционная компания, которая работает с технологическими компаниями различных стадий в быстрорастущих секторах экономики. В ее портфеле находятся такие проекты как «Цельс», StereoTech, Dentalpro, SimpleEstate и десятки других. По данным «Контур Фокуса», 36,67% в «КФ Венчурс» принадлежат Кириллу Тишину, еще 31,67% Евгению Борисову, 31,66% у Эдуарда Адамяна. По итогам 2024 года компания получила убыток в 70,6 млн рублей против прибыли годом ранее. Выручка ООО снизилась на 65,4%, до 23 млн рублей. Расходы от обычной деятельности стали выше на 46% и достигли 85 млн рублей.
Фото на обложке: Ivan Kurmyshov / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Самое важное o 115-ФЗ»
- 1 Инвесткомпания Kama Flow вложит 25 млн рублей в разработчика экосистемы для студентов «Кампус» Общий объем инвестраунда составит 60 млн рублей 13 августа 21:19
- 2 Инвесткомпания Kama Flow продала часть доли в производителе вычислительной техники Bitblaze Сделка прошла по ориентировочной оценке компании в 500 млн рублей 01 апреля 23:59
- 3 MedTech-стартап DentalPro привлек 130 млн рублей от Kama Flow и других Компания планирует направить средства на вывод продукта на рынки стран MENA 29 декабря 20:37
- 4 «Здоровье.ру» привлекла 307 млн рублей на расширение сервисов для врачей и запуск подписки на премиум-продукты От Kama Flow и инвесторов венчурного клуба «Синдикат» 17 марта 13:30