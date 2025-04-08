Kama Flow запустила венчурный фонд объемом 10 млрд рублей

Инвесторами фонда станут крупные институциональные игроки.

Первая сделка будет анонсирована уже во втором квартале 2025 года. В течение года за счет средств фонда будут закрыты 3–4 сделки, сумма инвестиций составит 2 млрд рублей.

«Наш фонд направлен на инвестирование в проекты, которые способны решать стратегические задачи технологического лидерства и укреплять позиции России на глобальной арене», — прокомментировал создание фонда партнер Kama Flow Евгений Борисов.

В настоящее время инвесткомпания управляет пятью фондами с совокупным объемом активов около 15 млрд рублей.

В исследовании «Венчурная Евразия» аналитической компании Dsight указано, что в 2024 году в России было запущено семь новых инвестиционных фондов и платформ для венчурной отрасли, например Solar Ventures от ГК «Солар» объемом 1,1 млрд рублей и «Консоль» от «Ростелекома» объемом 8 млрд рублей. Также Softline Venture Partners в 2024 году объявил о запуске фонда на 1 млрд рублей.

В России объем инвестиций в стартапы в 2024 году составил $177 млн, что в два раза выше, чем в 2023 году. Средний чек также увеличился вдвое и составил $1,01 млн. Среди отраслей для инвестиций самыми популярными являются B2B Software, HealthCare и EdTech. Также аналитики зафиксировали восстановление инвестиций в Consumer Goods & Services после сильного падения в 2022 году.

Kаma Flow (юрлицо ООО «КФ Венчурс») — частная инвестиционная компания, которая работает с технологическими компаниями различных стадий в быстрорастущих секторах экономики. В ее портфеле находятся такие проекты как «Цельс», StereoTech, Dentalpro, SimpleEstate и десятки других. По данным «Контур Фокуса», 36,67% в «КФ Венчурс» принадлежат Кириллу Тишину, еще 31,67% Евгению Борисову, 31,66% у Эдуарда Адамяна. По итогам 2024 года компания получила убыток в 70,6 млн рублей против прибыли годом ранее. Выручка ООО снизилась на 65,4%, до 23 млн рублей. Расходы от обычной деятельности стали выше на 46% и достигли 85 млн рублей.

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