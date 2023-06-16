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Глава КАМАЗа раскрыл вложения Рубена Варданяна в электромобиль «Атом»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Глава КАМАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян инвестировали в создание отечественного электромобиля «Атом» около $1 млн каждый. Об этом Когогин сообщил в кулуарах ПМЭФ, его слова приводит РБК. В проекте также принимает участие «Росатом».

Глава КАМАЗа раскрыл вложения Рубена Варданяна в электромобиль «Атом»

Стартап «Кама» объявил о планах запустить к 2025 году серийное производство собственного электромобиля прошлой осенью. А к 2030 году в компании рассчитывают наладить выпуск 450 тыс. машин ежегодно.

«На старте порядка миллиона долларов каждый из нас вложил. Я не скрываю, я акционер КАМАЗа, и два года я принимал решение, семья соглашалась с этим, что я не получал дивиденды с КАМАЗа, а вкладывал их. Я кеш, который должен был получить сам лично, перекачивал в "уставник" «Атома». И на этом проект стартовал», — сказал Когогин.

О том, что Варданян стал партнером Когогина в этом проекте, сообщалось еще в 2021 году, но вложения не раскрывались. В прошлом году Варданян принял решение отказаться от российского гражданства. Позднее он уехал в Нагорный Карабах и занял пост главы правительства региона.

На протяжении многих лет бизнесмен поддерживал стартапы в России, инвестировал в различные проекты, покупал доли в предприятиях. Ранее RB.RU рассказал об изменениях структуре владения ряда компаний после переезда бизнесмена. В большинстве случаев Варданян переоформил свои доли на супругу Веронику Зонабенд.

Фото на обложке: АО «Кама»

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