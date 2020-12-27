Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

В России установлено 13,5 млн камер, страна занимает третье место по их количеству после Китая (200 млн камер) и США (50 млн камер). Такие данные приводятся в исследовании рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики TelecomDaily.

На каждую тысячу человек у нас в среднем приходится 93,2 камеры. Почти 59% систем видеонаблюдения установлены у целях безопасности коммерческими организациями.

Еще 32,8% камер активны за государственный счет (в школах, госучреждениях, дорогах, в больницах и т.д.). Физлицам принадлежат 8,5% всех установленных устройств.

Около 5% всех камер записывают видео в облачное хранилище. По данным TelecomDaily, рынок облачного видеонаблюдения (ОВН) растет: по итогам года (предварительно) он увеличился на 28% до 3,53 млрд рублей, а к 2024 году достигнет 6,36 млрд рублей.

В корпоративном сегменте услуги ОВН предоставляют многие компании (от телеком-операторов и системных интеграторов до VSaaS-провайдеров). На рынке для частных лиц — в лидерах «Ростелеком» (занимает 86% рынка). У компании Invideon — 5%, у МТС и МГТС — 2%, у «Новотелекома» — 1,5%. У остальных компаний совокупно — 5,3%.

Рынок облачной видеоаналитики (ОВА) по итогам года прогнозируемо составит 1,98 млрд рублей. Решения ОВА могут самостоятельно анализировать происходящее на картинке, а также использоваться для распознавания лиц.

Около 98% рынка ОВА приходится на корпоративных клиентов. Ведущие игроки в этом секторе — «Синезис», «Малленом», «СофтПойнт», «СмартЭнджинс».

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