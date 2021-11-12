Камеры под мигалками: в Москве начали фиксировать нарушения ПДД с помощью патрульных машин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о появлении в столице новых камер для отслеживания нарушений привил дорожного движения. Уточняется, что радары и камеры вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше автомобилей ведомства.
Работать комплексы камер могут как в движении, так и стационарно. Кроме того, обзорность устройств составляет 360 градусов, так что все автомобили вокруг будут «под прицелом».
На сегодняшний день новые камеры штрафуют только за превышение скорости. Как отмечается, в перспективе такие комплексы будут вычислять также нарушителей правил парковки в городе, езду по обочине и выделенкам, а также находить машины в розыске.
«Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится», — пояснили в ЦОДД.
Сколько таких мобильных комплексов заработало в столице, пока не сообщается.
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Фото: igorykor/Shutterstock
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