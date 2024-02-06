Обувной ритейлер Kari подал иск к ФАС из-за рекламы сети Zenden

Российская сеть Kari подала в суд на Федеральную антимонопольную службу в попытке оспорить отказ в заведении дела о нарушении антимонопольного законодательства компанией, владеющей другой сетью Zenden. На исковое заявление, в котором также присутствует «Яндекс», обратил внимание РБК.

Иск зарегистрировали 4 декабря прошлого года, первое заседание назначено на 29 февраля. Требования Kari направлены к компании ООО «Дом одежды» — юрлицо, через которое работает обувной ритейлер Zenden.

Как рассказал директор юридического департамента Kari Дмитрия Андреева, причиной заявления послужила контекстная реклама Zenden в поисковой системе «Яндекс».

Бренд в качестве ключевого использовала слово kari, ранее ООО «Кари» зарегистрировала его в качестве товарного знака. По словам представителя компании, пользователи вводили в «Яндексе» слово kari, и поисковик первой ссылкой выдавал сайт Zenden.

Компания направила жалобу в ФАС, однако служба отказала в возбуждении дела.

В Kari убеждены, что действия Zenden нарушают законодательство и противоречат обычаям делового оборота и добропорядочности. Также в ритейлере указывают на введение потребителей в заблуждение со стороны Zenden.

По словам Андреева, в компании пока не оценивали размер возможных убытков. В Zenden не прокомментировали изданию ситуацию.

Позиция ФАС

Служба не обнаружила признаков недобросовестной конкуренции в действиях Zenden. ФАС в своих решениях исходит не из использования того или иного товарного знак как такового. Служба оценивает влияние таких действий на конкурентную среду в целом.

Это может проявляться, например, в смешении услуг разных производителей.

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