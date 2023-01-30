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На черном рынке стоимость банковских карт выросла до 100 тыс. рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Два года назад на черном рынке банковского «пластика» для дропов классические карты «Сбера» предлагались за 9 тыс. рублей. К ноябрю 2022 года цены существенно изменились: классические карты предлагают за 12 тыс. рублей, золотые — от 40 тыс. рублей, а стоимость премиальных доходит до 100 тыс. рублей.  Об этом говорится в исследовании «Сбера» о системе вывода похищенных у россиян денег, с которым ознакомились «Известия».

На черном рынке стоимость банковских карт выросла до 100 тыс. рублей

В исследовании говорится, что дроповые карты других банков стоят дешевле. Так, например, в одном из приложений на черном рынке сообщается, что карта «Сбера» продается за 30 тыс. рублей, «Райффайзенбанка» — за 22 тыс. рублей, «Уралсиба» и ОТП Банка — по 18 тыс. рублей.

Разница в стоимости объясняется мероприятиями, которые проводит «Сбер» по снижению числа дропов среди своих клиентов, отмечается в документе.

По словам представителя банка, благодаря антифрод-механизму и системной работе по борьбе с дроперами при всем своем масштабе Сбербанк не лидирует среди кредитных организаций России по количеству карт, используемых злоумышленниками.

В 2023 году рост цен на карты продолжится. Это связано с успешными мерами противодействия таким мошенникам, заявил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Управляющий RTM Group Евгений Царев сказал, что дроп-карты дорожают не первый год, цены на них растут в среднем на 30% в год. Он добавил, что пару лет назад такие карты продавали за 500 рублей, а оптом — еще дешевле.

Фото на обложке: Olleg Visual Content / Shutterstock

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