На черном рынке стоимость банковских карт выросла до 100 тыс. рублей

Два года назад на черном рынке банковского «пластика» для дропов классические карты «Сбера» предлагались за 9 тыс. рублей. К ноябрю 2022 года цены существенно изменились: классические карты предлагают за 12 тыс. рублей, золотые — от 40 тыс. рублей, а стоимость премиальных доходит до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбера» о системе вывода похищенных у россиян денег, с которым ознакомились «Известия».

В исследовании говорится, что дроповые карты других банков стоят дешевле. Так, например, в одном из приложений на черном рынке сообщается, что карта «Сбера» продается за 30 тыс. рублей, «Райффайзенбанка» — за 22 тыс. рублей, «Уралсиба» и ОТП Банка — по 18 тыс. рублей.

Разница в стоимости объясняется мероприятиями, которые проводит «Сбер» по снижению числа дропов среди своих клиентов, отмечается в документе.

По словам представителя банка, благодаря антифрод-механизму и системной работе по борьбе с дроперами при всем своем масштабе Сбербанк не лидирует среди кредитных организаций России по количеству карт, используемых злоумышленниками.

В 2023 году рост цен на карты продолжится. Это связано с успешными мерами противодействия таким мошенникам, заявил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Управляющий RTM Group Евгений Царев сказал, что дроп-карты дорожают не первый год, цены на них растут в среднем на 30% в год. Он добавил, что пару лет назад такие карты продавали за 500 рублей, а оптом — еще дешевле.

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