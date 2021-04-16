Kasparovchess: Гарри Каспаров представил онлайн-шахматы

13-ый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров представил собственную платформу для игры в шахматы Kasparovchess.

На сервисе можно играть в шахматы онлайн. Также на Kasparovchess доступны около 50 тысяч шахматных задач, 700 видеоуроков, а также подкасты, документальные фильмы, интервью экспертов и известных шахматистов, сообщает TechCrunch.

Кроме того, в рамках платформы легендарные шахматисты смогут делиться советами и приёмами с обычными игроками. Лучшие из непрофессиональных шахматистов получат приглашение на мастер-класс Каспарова по шахматам в Париже.

По словам Каспарова, плафторма Kasparovchess создавалась несколько лет. Сервис станет доступен для широкой публики к концу апреля.

Kasparovchess был создан при финансовой поддержке частных инвесторов и французской медиакомпании Vivendi. Общая сумма инвестиций неизвестна.

Месячная подписка на Kasparovchess доступна от $13.99, а годовая — от $119.99. Это значительно дороже, чем у конкурентов: в частности, крупнейшая онлайн-платформа для игры в шахматы Chess.com предлагает месячную подписку от $5, а годовую — от $29.

По словам Каспарова, главным отличием его платформы будет ориентация на сообщество. Долгосрочная цель Kasparovchess — объединение глобального шахматного сообщества, а также выявление перспективных вундеркиндов, с которыми опытные игроки могли бы делиться опытом.

Каспаров считает, что дистанционное обучение во время пандемии доказало свою эффективность, поэтому он решил сделать упор на интерактивность и выйти в онлайн.

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Фото: carlo.fornitano / Depositphotos.