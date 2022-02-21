«Лаборатория Касперского» увеличит долю в разработчике ПО «МойОфис» до 61%

«Лаборатория Касперского» планирует увеличить свою долю в ООО «Новые облачные технологии» за счет выкупа долей других акционеров, сообщил РБК. Доля компании в разработчике софта вырастет с 47% до 61,05%. Сумму сделки стороны на раскрывают.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что увеличение доли в «Новые облачные технологии» до контрольной связано с «реализацией бизнес-стратегии по диверсификации бизнеса». В компании напомнили, что офисные решения «МойОфис» были одними из первых пользовательских программ, которые были адаптированы под разрабатываемую «Лабораторией Касперского» мобильную операционную систему KasperskyOS.

Компания «Новые облачные технологии» была основана в 2014 году. В 2021 года, по данным самой компании, ее ПО использовали более 2,4 тыс. организаций. «Лаборатория Касперского» вошла в капитал «Новые облачные технологии» в мае 2019 года, купив долю 29,5%. В июле 2020 года компания увеличила свою долю в разработчике ПО до 47%.



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