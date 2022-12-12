Разработчик ПО «МойОфис» попросил у властей 1,7 млрд рублей на доработку проекта

Разработчик программного обеспечения «МойОфис» — «Новые облачные технологии» — направил паспорта проектов в центр компетенций «Офисное ПО» при Минцифры. В числе заказчиков — РЖД и корпорация «Росатом». Компания запросила гранты, чтобы доработать свой продукт.

Расходы на проекты оцениваются на уровне 1,69 млрд рублей, гранты запрошены на 1,38 млрд рублей. Рабочая группа одобрила создание инструмента, который будет переводить макросы с языка программирования из Microsoft Office на язык из российского решения — с VBA на Lua, узнал «Коммерсантъ».

В ОАО РЖД макросы на языке Microsoft сохраняются в 20% документов, при том что использование зарубежного продукта «в условиях кибервойны» угрожает российской экономике, заявили авторы.

В других проектах разработчик предлагает добавить в «МойОфис» некоторые функции из пакета Microsoft Office: например, перемещение диапазона ячеек в таблице мышью, предварительный просмотр импорта, мониторинг правок в тексте. По его словам, они повышали производительность труда, поэтому под них «адаптировалось делопроизводство в компаниях».

До конца 2022 года компания «Новые облачные технологии» выйдет с новыми продуктами для частных клиентов и малого бизнеса. Спрос на них у компании вырос в разы. Компания не повышала цены уже более пяти лет, но планирует расширить палитру предложений.

В 2021 году выручка компании выросла почти вдвое, до почти 1 млрд рублей, а в этом году «Новые облачные технологии» ожидает пяти-шестикратный рост.

На фоне санкций в России вырос спрос на отечественные операционные системы почти в шесть раз. Власти и компании приступили к тестированию российского софта, но процесс от пилотирования до внедрения может растянуться как минимум на квартал.

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