Американская Kellogg's планирует продать российский бизнес «Любятово» «Черноголовке»

Американский производитель печенья и готовых завтраков Kellogg's решил продать российский бизнес ГК «Черноголовка». Закрытие сделки ожидается в начале 2023 года. Об этом «Коммерсанту» сообщили источник среди поставщиков кондитерских изделий. В «Черноголовке» и Kellogg комментарии не предоставили.

Бизнес Kellogg's в России собеседники издания оценили в 6–7 млрд рублей. Это почти половина от вероятной оценки до начала спецоперации.

Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков говорит, что «Черноголовка» уже давно диверсифицирует бизнес, желая снизить зависимость от категории напитков. В сделке с Kellogg группу среди прочего мог привлечь сильный бренд «Любятово», который отлично дополнит портфель «Черноголовки», отмечает он.

По данным группы, сегодня на продукты питания приходится около 17% ее бизнеса. В «Черноголовке» планируют увеличивать этот показатель с каждым годом, рассказывал ранее представитель компании.

Kellogg's на фоне начала спецоперации на Украине приостановила инвестиции и поставки своей продукции в Россию, компания сохранила на своих российских производствах только основные продукты питания.

Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году составила 14 млрд рублей, чистая прибыль — 888 млн рублей. Российские заводы Kellogg's расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме. Компания не выпускала чипсы в России.

Фото на обложке: «Любятово»