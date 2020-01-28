KFC откроет рестораны в малых городах России

Сеть ресторанов быстрого питания KFC планирует сосредоточиться на развитии в малых и средних городах России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Yum! Brands Russia, владельца мастер-франшизы KFC в России.

Сейчас у KFC более 900 точек в России, но расположены они в основном в городах с населением от 100 тысяч жителей.

В малых и средних городах, где живут от 10 тысяч человек, компания хочет развивать заведения уменьшенного формата площадью до 120 кв. м с урезанным меню и штатом сотрудников.

KFC опробовала этот формат в Подмосковье. Там открыто уже 18 ресторанов такого типа.

По данным Росстата на начало 2018 года, в России 789 малых городов с населением до 50 тысяч человек и 153 средних города с населением до 100 тысяч человек.

По мнению опрошенных изданием экспертов, конкурентами KFC в небольших городах могут стать местные пиццерии и палатки с шаурмой.

Рынок общепита в России за десять месяцев 2019 года вырос на 4,7% — до 1,3 трлн рублей. Yum! Brands Russia по итогам третьего квартала 2019 года нарастила выручку примерно на 20%.

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