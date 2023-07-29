Российский рынок кибербезопасности вырос на 4% в 2022 году — до 193,3 млрд рублей

В 2022 году отечественный рынок кибербезопасности достиг 193,3 млрд рублей, что почти на 4% выше предыдущего года. В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний доля отечественных вендоров средств защиты информации выросла с 61% до 70% год к году, и все же 30% остаются за иностранными игроками. Эксперты считают, что их доля продолжит снижаться, но отмечают, что стопроцентное импортозамещение в этой сфере невозможно и не нужно: пользоваться иностранным ПО не запрещено.

Центр стратегических разработок (ЦСР) изучил данные закупочных площадок и официальной отчетности компаний (55 вендоров: 37 отечественных и 18 иностранных) и проанализировал динамику продаж цифровых продуктов и оказания услуг в сфере кибербезопасности за 2022 год.

Согласно представленной на саммите «Россия – Африка» аналитике, на которую ссылаются «Ведомости», 74% от всего объема рынка кибербезопасности составили поставки средств защиты информации (СЗИ). В денежном эквиваленте это порядка 143 млрд рублей.

Треть этой суммы — около 43 млрд рублей — получили зарубежные вендоры, хотя их число и сократилось на 9% после ухода с рынка или частичных ограничений на поставки в РФ таких компаний, как IBM, Cisco, Imperva, Fortinet, Palo Alto Networks, F5 и др.

Среди российских лидеров рынка кибербезопасности на этом фоне резко вырвались вперед «Лаборатория Касперского» (16% рынка с годовой выручкой 23 млрд рублей) и Positive Technologies (12,4% рынка с годовой выручкой 18 млрд рублей).

Нарастили продажи на российском рынке израильская Check Point Software Technologies (4,8% рынка и почти 7 млрд рублей выручки), BI.Zone (4,3%), Cisco (4,1%), Fortinet (4,1%), «Инфотекс» (3,3%), IBM (2,8%), «Фактор-ТС» (2,3%) и «Крипто-Про» (2,2%).

Четверка иностранцев из первой десятки совместно заработала на рынке РФ порядка 23 млрд рублей.

Лидерами по оказанию консультационных услуг в сфере цифровой безопасности (общий объем рынка — 50 млрд рублей) стали «Ростелеком-Солар», «Лаборатория Касперского», BI.Zone, «Код безопасности» и Positive Technologies.

Сохраняющаяся высокая доля зарубежных поставщиков продуктов и услуг в секторе кибербезопасности объясняется не утратившими силу многолетними контрактами, а также законодательством РФ: использование иностранного ПО в стране не запрещено (а с 2025 года будет запрещено только на объектах «критической информационной инфраструктуры»).

Эксперты считают, что доля иностранных поставщиков на российском рынке кибербезопасности все-таки продолжит падать до 5-8% от общего числа. И это при том, что импортозамещение по ряду позиций просто невозможна («на рынке по-прежнему будут оставаться специфичные решения, которые могут быть представлены только международными вендорами»).

При этом ЦСР прогнозирует ежегодный рост в 24%, что к 2027 году сформирует рынок объемом 559 млрд рублей, из которых 531 млрд рублей (то есть 95%) на российских вендоров. Прогноз по объему рынка услуг в кибербезопасности к 2027 году — 145,3 млрд рублей (из которых 138 млрд рублей — выручка российских компаний).

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