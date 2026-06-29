КИОН объявил о смене генерального директора — на должность назначен топ-менеджер из МТС и Яндекса

Холдинг ON Медиа, управляющий развлекательными активами группы МТС, объявил о смене руководства в кластере КИОН. Должность генерального директора компании займёт Кирилл Тренин, ранее работавший в МТС Travel. На посту Тренин сосредоточится на техническом и управленческом развитии кластера.

Ранее Кирилл Тренин развивал Bronevik.com

С 2025 года Кирилл Тренин руководил travel-вертикалью МТС и занимал должность генерального директора Bronevik.com. Сейчас сервис входит в число крупнейших платформ бронирования туристического жилья в России, странах СНГ и ближнего зарубежья.

Новым генеральным директором Bronevik.com стал Павел Корешков, работающий в туристической отрасли с 2005 года.

Кирилл Тренин создал B2B-маркетплейс «Яндекс Маркет для бизнеса» с нуля

До перехода в МТС Кирилл Тренин более десяти лет работал в Яндексе. Он начинал карьеру HR-аналитиком, затем отвечал за региональное развитие Яндекс Такси и Яндекс Маркета, а в 2021 году возглавил созданный с нуля B2B-маркетплейс «Яндекс Маркет для бизнеса». Под его руководством проект вырос до бизнеса с миллиардными оборотами и положительной EBITDA*Показатель операционной прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов и неденежных расходов, таких как амортизация..

В пресс-службе ON Медиа также сообщили, что Кирилл Тренин окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова с красным дипломом.

Платящая аудитория КИОН за год увеличилась на треть

Бывший генеральный директор кластера КИОН Алексей Иванов занимал этот пост три с половиной года. При нём в апреле 2025 года онлайн-кинотеатр КИОН объединили с сервисами КИОН Музыка и КИОН Строки в единый цифровой кластер, а также запустили проекты 360.

По итогам первого квартала 2026 года платящая аудитория КИОН выросла на 30%, а совокупная база пользователей в OTT*OTT (Over-the-Top) — просмотр через интернет, например в приложении на смартфоне, Smart TV или сайте., кабельном, спутниковом телевидении и IPTV*IPTV — телевидение через интернет-подключение оператора связи (например, от МТС и др.) достигла 16,3 млн человек — на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

Алексей Иванов также участвовал в запуске КИОН в должности операционного директора, а до этого руководил проектом «Спутниковое ТВ МТС».

В пресс-службе ON Медиа уточнили, что о новой должности Алексея Иванова в группе объявят позднее.

ON Медиа использует опыт Алексея Иванова для стратегического развития

Генеральный директор холдинга ON Медиа Софья Митрофанова поблагодарила Алексея Иванова за вклад в развитие КИОН и отметила, что компания рассчитывает использовать его опыт для развития бизнеса на стратегическом уровне.

Алексей Иванов в свою очередь сообщил, что за пять лет команде удалось построить эффективно работающий бизнес, готовый к дальнейшему масштабированию.