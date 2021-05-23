Китайский стартап Pony.ai получил разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии

Китайский стартап по производству автономных транспортных средств Pony.ai получил разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии на испытания беспилотных автомобилей на некоторых улицах в трех городах.
Калифорнийское ведомство разрешило Pony.ai тестировать автомобиль в Фримонте (округ Аламеда), Милпитасе (округ Санта-Клара) и Ирвине (округ Ориндж), пишет The Verge. Первые тестирования будут проводиться во Фримонте и Милпитасе по будням с 10:00 до 15:00.
В 2017 году Pony впервые получила разрешение на тестирование в Калифорнии автономных транспортных средств с водителями. Новое разрешение позволит компании тестировать шесть автономных транспортных средств без водителей
Сейчас 55 компаний имеют действующие разрешения на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии. Однако Pony.ai — только восьмая компания, которой разрешили начать испытания без водителя в салоне, наряду с китайскими компаниям AutoX, Baidu и WeRide и американскими Cruise, Nuro, Waymo, and Zoox. В этом списке Nuro — единственная компания, которая получила разрешение на производство и выпуск для использования, что позволит ей продавать свои автономные транспортные средства в Калифорнии.
Pony.ai базируется в Гуанчжоу и Кремниевой долине. Автомобили Pony.ai предназначены для движения по дорогам с ограничением скорости 45 миль в час, в ясную погоду или при небольших осадках. В 2020 году стартап оценили в 3 млрд долларов после инвестирования от Toyota 400 млн долларов.
Ранее Pony анонсировала выпуск роботакси для клиентов в 2023 году. Pony утверждает, что станет первой компанией, которая запустит автономные поездки на автомобиле и предоставит широкой публике в Китае возможность ездить на беспилотных автомобилях.
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Фото: Pony.ai / Facebook
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