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Китайский стартап Pony.ai получил разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Китайский стартап по производству автономных транспортных средств Pony.ai получил разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии на испытания беспилотных автомобилей на некоторых улицах в трех городах.

Китайский стартап Pony.ai получил разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии

Калифорнийское ведомство разрешило Pony.ai тестировать автомобиль в Фримонте (округ Аламеда), Милпитасе (округ Санта-Клара) и Ирвине (округ Ориндж), пишет The Verge. Первые тестирования будут проводиться во Фримонте и Милпитасе по будням с 10:00 до 15:00.

В 2017 году Pony впервые получила разрешение на тестирование в Калифорнии автономных транспортных средств с водителями. Новое разрешение позволит компании тестировать шесть автономных транспортных средств без водителей

Сейчас 55 компаний имеют действующие разрешения на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии. Однако Pony.ai — только восьмая компания, которой разрешили начать испытания без водителя в салоне, наряду с китайскими компаниям AutoX, Baidu и WeRide и американскими Cruise, Nuro, Waymo, and Zoox. В этом списке Nuro — единственная компания, которая получила разрешение на производство и выпуск для использования, что позволит ей продавать свои автономные транспортные средства в Калифорнии.

Pony.ai базируется в Гуанчжоу и Кремниевой долине. Автомобили Pony.ai предназначены для движения по дорогам с ограничением скорости 45 миль в час, в ясную погоду или при небольших осадках. В 2020 году стартап оценили в 3 млрд долларов после инвестирования от Toyota 400 млн долларов.

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Ранее Pony анонсировала выпуск роботакси для клиентов в 2023 году. Pony утверждает, что станет первой компанией, которая запустит автономные поездки на автомобиле и предоставит широкой публике в Китае возможность ездить на беспилотных автомобилях.

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Фото: Pony.ai / Facebook

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