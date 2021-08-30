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Китайский «Жук» для девушек: Great Wall показал серийный электрокар

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

В рамках автосалона в Чэнду компания Great Wall представила серийный вариант электромобиля ORA Ballet Cat. Дизайн новинки во многом схож с Volkswagen Kafer.

Китайский «Жук» для девушек: Great Wall показал серийный электрокар

Новый электромобиль от китайской компании Great Wall ориентирован, в первую очередь, на женскую аудиторию. В экстерьере и интерьере присутствует нежный розовый цвет, а в обивке салона красуется прострочка в виде цветов, сообщается на сайте Аutohome.com.

Стоит отметить, что электромобиль еще не успел выйти, но уже яро обсуждается в прессе. Дело в том, что в апреле этого года был представлен концепт-кар ORA Punk Cat, дизайн которого во многом был схож с Volkswagen Kafer. В июле стали доступны патентные изображения будущей новинки, на которых появилась измененная версия для Европы: она отличалась оформлением светотехники, дверных ручек и других мелочей.

Теперь же концерн Great Wall показал серийную версию модели, она в точности повторяет второй вариант дизайна, который предназначался для европейского рынка. Плюс поменяли название машины: теперь модель называют ORA Ballet Cat.

Технические данные новинки пока не раскрываются. По информации китайских СМИ, ORA Ballet Cat будет оснащаться одним электромотором и сможет проезжать около 500 км на одном заряде. Старт производства модели запланирован на первую половину 2022 года.

Оригинальный Volkswagen Kafer («Жук») производился с 1946 до 2003 год. Модель оснащалась оппозитными «атмосферниками» с воздушным охлаждением. С 1998 по 2019 год компания выпускала модель New Beetle — это современная версия легендарного «Жука».

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Фото: Аutohome.com

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