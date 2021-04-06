Банковская тайна в облаке: Yandex.Cloud получил подтверждения требованиям безопасности ЦБ

Yandex.Cloud стала первой российской облачной платформой, подтвердившей соответствие стандарту инфомационной безопасности для банков. Теперь клиенты Yandex.Cloud смогут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций.

Данный ГОСТ определяет основные требования по информационной безопасности для организаций, оказывающих финансовых услуги по лицензии Центрального банка России.

Платформа Yandex.Cloud обеспечила соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017 сервисам всех категорий – IaaS, SaaS, PaaS и Serverless, говорится в релизе компании, поступившем в редакцию RB.ru. Стандарту соответствуют самые востребованные облачные сервисы: управляемые базы данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Соответствие мер защиты и документации платформы Yandex.Cloud было подтверждено аудитом компании-лицензиата ФСТЭК «Информзащита».

«Финтех - один из самых активных потребителей облачных услуг в России. Банки и другие финансовые организации применяют облака для разработки новых продуктов, полностью или частично переводят к нам работу своих основных систем. Сейчас мы готовы разделить ответственность не только за бесперебойную работу инфраструктуры, но и за соответствие новым требованиям регулятора», — рассказал руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев.

Это не первая сертификация, пройденная Yandex.Cloud. В декабре 2020 года платформа Yandex.Cloud получила сертификаты соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1.

Кроме того, согласно результатам аудита, провайдер соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), а также следующим международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019.

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Фото: пресс-служба Яндекса.