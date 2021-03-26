«Клипы ВКонтакте» и WWF России сняли мини-сериал к акции «Час Земли»

«Клипы ВКонтакте» и WWF России представили интерактивный мини-сериал «Экологика» . Он снят от первого лица ко всемирной акции «Час Земли», рассказал RB.ru представитель проекта.

Сериал состоит из 19 вертикальных серий. В нем снялись блогеры Марго Дирдж, Таша Тейл, Кирилл Сибирский и Оля Димитрова, а также рэп-исполнитель и ведущий Big Russian Boss.

«Экологика» призывает пользователей задуматься об осознанном потреблении. Создатели сериала постарались ответить на вопросы:

как позаботиться о природе?

почему важно принять участие в акции «Час Земли»?

Отмечается, что это первый интерактивный сериал для соцсети, приуроченный к данной экологической акции.

Посмотреть сериал можно в официальном сообществе WWF России. Там же пользователи смогут пройти тест и узнать, как правильно реагировать на экологические проблемы.

Сценарий сериала разработало коммуникационное агентство Setters. Видеопродакшеном занималась команда ALT+.

В день акции, 27 марта, «ВКонтакте» также покажет стрим на тему «Час Земли». Также соцсеть предложит пользователям пообщаться с ботом WWF о проблемах экологии и разумном потреблении. Акцию поддержат и в штабе «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге — в «Час Земли» в Доме Зингера на Невском проспекте традиционно выключат подсветку купола.

Ежегодная экологическая акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

Кульминацией кампании является сам «Час Земли», который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы. Также десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

Тема акции этого года — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся. В рамках кампании WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Bushko Oleksandr / Shutterstock