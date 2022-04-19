«Ко-Фи» и НФПП профинансируют проекты креативных индустрий на 40 млн рублей

Краудлендинговая платформа «Ко-Фи» и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) запустили программу поддержки креативных индустрий — более 120 проектов получат финансирование на общую сумму 40 млн рублей. Об этом RB.RU cообщил представитель программы.
Для участия представителям креативных индустрий — музыки, кино, дизайна, концертной деятельности, изобразительного искусства, телевидения, образования, издательского дела и литературы, авторам видеоблогов и аудиоподкастов — нужно подать заявку на сайте и описать свой проект. Каждый месяц жюри и эксперты «Ко-Фи» совместно с фондом выбирают 10 проектов, которые получат финансирование.
По каким критериям будут оценивать проекты:
- актуальность
- соответствие творческой концепции тематическим направлениям
- логическая связность и реализуемость проекта
- уникальность творческой концепции
- реалистичность бюджета
- значимость и успешность опыта заявителя
Программа рассчитана на индивидуальных предпринимателей в творческой экономике. Сумма финансирования на один проект — до 300 тыс. рублей. Сумма инвестиций может быть больше, если предприниматель сможет подтвердить успешную монетизацию проекта.
Сроки проведения программы: 18 апреля – декабрь 2022 включительно.
Фото на обложке: Unsplash
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