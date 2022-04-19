«Ко-Фи» и НФПП профинансируют проекты креативных индустрий на 40 млн рублей

Краудлендинговая платформа «Ко-Фи» и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) запустили программу поддержки креативных индустрий — более 120 проектов получат финансирование на общую сумму 40 млн рублей. Об этом RB.RU cообщил представитель программы.

Для участия представителям креативных индустрий — музыки, кино, дизайна, концертной деятельности, изобразительного искусства, телевидения, образования, издательского дела и литературы, авторам видеоблогов и аудиоподкастов — нужно подать заявку на сайте и описать свой проект. Каждый месяц жюри и эксперты «Ко-Фи» совместно с фондом выбирают 10 проектов, которые получат финансирование.

По каким критериям будут оценивать проекты:

актуальность

соответствие творческой концепции тематическим направлениям

логическая связность и реализуемость проекта

уникальность творческой концепции

реалистичность бюджета

значимость и успешность опыта заявителя

Программа рассчитана на индивидуальных предпринимателей в творческой экономике. Сумма финансирования на один проект — до 300 тыс. рублей. Сумма инвестиций может быть больше, если предприниматель сможет подтвердить успешную монетизацию проекта.

Сроки проведения программы: 18 апреля – декабрь 2022 включительно.

Фото на обложке: Unsplash