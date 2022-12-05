Российские ученые разработали систему для выявления плагиата в программном коде

Ученые из Томского университета разработали систему для выявления плагиата в исходном коде. Программа также умеет определять индивидуальный почерк разработчика с точностью до 87%.

Работа ученых из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники опубликована в журнале Future Internet.

Созданная исследователями система позволяет установить индивидуальный почерк программиста и найти плагиат в программном коде.

Также система может отличить код, написанный человеком-программистом, от сгенерированного искусственным интеллектом. При установке авторства кода система выявляет генеративную модель, которую использовали при подготовке кода.

По сведениям авторов системы, она может определить автора программного кода с точностью до 87% в случае, если разработчик владеет двумя языками программирования. Кроме того, разработку можно использовать для вычисления создателей вредоносных программ, отмечается в исследовании.

Подобную систему в 2018 году представили ученые из США. Их разработка, основанная на машинном обучении, может определить автора исходного кода при помощи скомпилированных бинарных файлов.

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