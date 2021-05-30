Команда Андрея Парабеллума рассказала о будущем его бизнеса после смерти основателя

Команда российского инфобизнесмена Андрея Парабеллума рассказала, что его проекты продложат работать и развиваться в соответствии с разработанной стратегией даже после его смерти.
Команда планирует выполнить все обязательства перед клиентами и партнерами.
«Благодаря Андрею была создана система, которую мы будем продолжать совершенствовать и усиливать в соответствии с его планом и поставленными им целями. Все обязательства, взятые перед нашими клиентами и партнерами, будут выполняться так же неизменно, как это было установлено Андреем», — отмечается в сообщении.
О смерти инфобизнесмена стало известно накануне. Как сообщалось, в начале мая он заболел Covid-19. Информация о том, как пройдет прощание, будет известна позже.
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Фото: parabellum07 /
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