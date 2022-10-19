После февраля российские компании стали уделять больше внимания внутренним коммуникациям

Российские компании из различных секторов экономики стали уделять больше внимания вопросам внутренних коммуникаций с февраля текущего года, показало исследование компании «Михайлов и Партнеры».

В опросе приняли участие директоры и руководители по HR и PR. Так, по данным исследования, с начала года 78% компаний-респондентов стали активнее работать в области внутренних коммуникаций. Лишь в 19% случаев интенсивность диалога с сотрудниками не изменилась.

Основные результаты исследования

78% компаний отмечают укрепление значимости внутренних коммуникации с февраля 2022 года

7% компаний констатируют перманентный кризис в вопросах коммуникации с сотрудниками

Только в 12% компаний за диалог с сотрудниками отвечает лично генеральный директор

8% компаний вообще не собирает обратную связь

Возросшую роль внутренних коммуникаций отметили преимущественно в компаниях, специализирующихся на ритейле, консалтинге, IT, промышленности и транспорте. В меньшей степени тенденция прослеживается в государственном секторе.

Вопросами внутренних коммуникаций в основном занимается HR-блок под кураторством лично директора или вице-президента по персоналу. Реже эта зона ответственности отводится PR-отделу.

Для взаимодействия с сотрудниками преимущественно используют очные и онлайн-совещания, такой формат предпочитают 30% опрошенных компаний. Еще 24% используют для этих целей закрытые Telegram-каналы, группы в VK и корпоративные порталы.

Отдельные корпоративные медиа и собственные приложения для общения есть, как правило, у крупных IT или промышленных компаний — 13% и 8% соответственно. В некоторых организациях в связи с общей неопределенностью после февраля 2022 года заработали call-центры для сотрудников.

В большинстве случаев обратной связи наиболее тревожными факторами для сотрудников являются неуверенность в завтрашнем дне, сужение горизонта планирования и беспокойство по поводу кризиса.

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