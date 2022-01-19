Компания Клячина создаст в Москве нейросеть из камер видеонаблюдения за 4,2 млрд рублей

Компания специализировавшегося на венчурном инвестировании юриста Антона Клячина создаст систему интеллектуального видеонаблюдения в Москве за 4,2 млрд рублей. Возглавляемое им ООО «Спецдорпроект» победило в электронном аукционе департамента по конкурентной политике Москвы.

«Спецдорпроект» выполнит работы по созданию нейросети видеонаблюдения за 4,24 млрд рублей при начальной цене в 4,29 млрд рублей. Конкуренцию ему пыталось составить АО «Макомнет» с заявкой на 4,27 млрд рублей.

Новую систему запустят в столице уже в 2022 году. В течение пяти лет власти арендуют у победителя тендера 1,3 тыс. видеокамер для создания нейросети. На МКАД появится 770 из них, остальные — на других городских магистралях. Каждый комплекс будет располагать тремя камерами, ИК-подсветкой дальностью до 250 м и 40-кратным оптическим зумом.

С помощью нейросетей можно будет выявить ДТП, пробки, мусор, животных на дорогах, остановившиеся на МКАД автомобили, а также пожары и «вторжения транспортных средств в запрещенную зону».

По данным ЕГРЮЛ, «Спецдорпроект» возглавляет Антон Клячин, он также является руководителем «Гринтех», которой принадлежит 75% в компании. Конечный бенефициар «Гринтеха» не указан. Антон Клячин владел «Спецдорпроектом» напрямую до июня 2021 года, а затем доля перешла в «Гринтех».

Еще 25% в компании «Спецдорпроект» у АО «Швабе», которое контролирует госкорпорация «Ростех».

На сайте газеты «Ведомости» Клячин также упоминается как партнер юридической компании Salomon Partners. В газете указано, что Антон Клячин работал в качестве главного юрисконсульта Russian Technologies – одного из первых российских венчурных инвестиционных фондов, входивших в «Альфа-групп». До этого Антон Клячин был юристом московского офиса фирмы White&Case, а также юристом ведущей российской юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры».

Клячин специализировался на сделках прямого инвестирования и венчурного капитала, сделках слияний и поглощений, особенно в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий, а также на вопросах вознаграждения топ-менеджмента.

Как сообщал RB.RU, новые камеры не будут использоваться для вынесения штрафов, но «сигналы» о происшествиях будут передаваться в полицию и коммунальные службы, пояснили в столичной администрации.

В столице уже работает система видеонаблюдения, в которой насчитывается около 200 тыс. камер. До 2023 года установят еще 2 тыс. камер видеонаблюдения, которые смогут распознавать лица.

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Фото на обложке: pexels.com