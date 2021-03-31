Названы самые популярные у россиян компьютерные игры

«AliExpress Россия» и «Райффайзенбанк» проанализировали динамику покупок и сумму транзакций через банк и на маркетплейсе в 2020 году. Оказалось, что компьютерные игры вошли в десятку самых популярных категорий по объему покупок, сообщили RB.ru представители компаний.

Топ городов-любителей категории «Игры» составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Красноярск, Воронеж, Челябинск и Подольск. Средний чек покупок в 2020 году составил 560 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

По данным экспертов «AliExpress Россия», общий оборот категории компьютерных игр в 2020 году вырос почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Пик спроса на игры на площадке пришелся на декабрь. По сведениям «Райффайзенбанка», объем покупок резко вырос в прошлом апреле и мае, тогда рост составил 56% и 28% соответственно. Уже в июне начал снижаться, а к концу лета объем покупок в категории резко сократился.

Тройку самых популярных по количеству покупок игр по всей России по итогам 2020 года возглавила Death Stranding для PlayStation 4. Она обогнала FallOut 76 (PlayStation 4), которая оказалась на втором месте. На третьей строчке разместилась Animal Crossing: New Horizons.

Эксперты «AliExpress Россия» отметили, по Москве лидером покупок стала игра для консоли Nintendo Switch Ring Fit Adventure. На втором месте — Animal Crossing: New Horizons, замкнула топ-3 Death Stranding (PlayStation 4). В Петербурге в рейтинг попали все те же игры, но в другом порядке: Death Stranding, затем Animal Crossing и Switch Ring Fit Adventure.

«В 2020 году пользователи проявили повышенный интерес к видеоиграм. Это нашло отражение как в общем росте рынка (35% в 2020 году и 14% в 2019 году), так и в динамике выручки MY.GAMES. Пики пришлись на весну и осень 2020 года, что совпадает с данными исследования», — прокомментировал итоги исследования основатель сервиса MY.GAMES Василий Магурян.

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Фото: Miguel Lagoa / Shutterstock