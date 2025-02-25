Производители Snickers, Oreo и Alpen Gold предупредили о росте цен до 19%

Крупные производители сладостей Mars и Mondelez уведомили российские сети о повышении отпускных цен на свою продукцию, сообщили «Известия», ссылаясь на письма производителей, полученные ритейлерами. Основная причина — рост стоимости какао-бобов и логистики.

По данным газеты, Mars заявил, что с 20 февраля повысит цены на батончики Snickers, Mars, Bounty (на 14-19%), конфеты Skittles (12%) и драже M&M’s (16%). С 24 марта вырастут цены на конфеты «Коркунов» — на 14–19%.

Mondelez с 1 апреля увеличит стоимость шоколада Alpen Gold и Milka (на 14,9%), печенья Oreo и бисквитов «Барни» (6-9%) и выпечки 7 Days (5-9%).

Говоря о причинах подорожания, производители ссылаются на несколько факторов. Биржевая стоимость какао-бобов выросла на 30% за год, достигнув $9 тыс. за тонну. На сырье приходится до 60% себестоимости горького шоколада. Кроме того, выросла стоимость международных перевозок и упаковки, колебания курса рубля увеличили затраты на импортные ингредиенты, а производители вынуждены повышать зарплаты.

По словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, на рынке действительно фиксируют рекордный рост стоимости какао-бобов из-за неурожая в странах Африки и Латинской Америки. Проблема с подорожанием себестоимости производства будет актуальна не только для иностранных брендов, отмечает он.

Как отреагируют магазины? Ритейлеры не спешат принимать новые цены. По словам представителя АКОРТ, сети проверяют обоснованность повышения и часто согласовывают лишь часть запроса. «Мы договариваемся об отсрочках и промоакциях, чтобы смягчить удар по кошельку покупателей», — отметили в ассоциации.

По словам Дмитрия Вострикова из «Руспродсоюза», даже при росте отпускных цен на 20%, розница может ограничиться повышением на 5-10%, распределяя нагрузку между поставщиком и потребителем. Торговые сети постараются сгладить эффект за счет спецпредложений: в «Пятерочке» и «Магните» отмечают, что доля промо-полок для сладостей может вырасти до 30%.

Что с российскими брендами? Отечественные производители, включая «Бабаевский» и «Славянку», пока не объявляли о планах по коррекции цен. Однако эксперты не исключают, что подорожание затронет и локальные марки. «Россия — пятый в мире производитель кондитерских изделий. Но какао-бобы мы импортируем, поэтому избежать влияния биржевых цен не получится», — заявили в Минсельхозе.

Это уже вторая волна подорожания за последние полгода. Как пишут «Известия», осенью Mondelez уже объявляла о планах повысить цены с 1 февраля. Тогда шоколадки должны были подорожать максимум на 15,7%, бисквиты — на почти 10%, выпечка — на 9%. Среди причин производитель и тогда указывал подорожание сырья. Всего за 2024 год стоимость какао-бобов на Нью-Йоркской товарной бирже выросла более чем на 135%.

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