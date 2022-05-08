В SpaceX заявили, что люди будут на Марсе к 2029 году

Главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл предсказывает, что люди достигнут Марса к концу 2020-х годов.
В интервью CNBC, на которое ссылается Business Insider, она сказала: «Нам надо направить людей на поверхность Марса в течение десяти лет».
«Я думаю, высадка будет возможна уже в этом десятилетии», – добавила она.
По ее мнению, чтобы люди поверили в реальность этих планов, важно доставить на Марс какой-либо крупный груз. Если это случится, все будут «больше думать» о перспективе высадки и людей.
«В течение пяти или шести лет все увидят, что это реально».
Ее комментарии перекликаются с аналогичными прогнозами, сделанными генеральным директором SpaceX Илоном Маском.
Еще в декабре прошлого года он говорил о том, что люди на Марсе – это вопрос пяти, максимум десяти лет. А в середине марта уточнил: высадка возможна уже в 2029 году.
Сейчас SpaceX работает над первым орбитальным испытательным полетом космического крейсера Starship, наиболее продвинутого корабля компании, который, как предполагается, и доставит экипаж и груз на Марс (а до этого и на Луну).
Но произойти такой полет может только после того, как Федеральное авиационное управление США (FAA) завершит и подпишет экологическую экспертизу деятельности на Starbase, объекте в Южном Техасе. Однако FAA уже четыре раза откладывало рассмотрение нового запуска SpaceX.
Фото на обложке: Nicolas Lobos / Unsplash
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